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Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı satın alınmasını onayladı

14.01.2021 18:42 | Son Güncelleme:
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Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı satın alınmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu, Yunan Hava Kuvvetleri'ni güçlendirmek amacıyla Fransız yapımı 6'sı yeni 12'si kullanılmış 18 Rafale tipi savaş uçağının satın alınmasını öngören anlaşmayı onayladı.

Yunanistan Parlamentosu, Hava Kuvvetleri'ni güçlendirmek amacıyla Fransız yapımı 6'sı yeni 12'si kullanılmış 18 Rafale tipi savaş uçağının satın alınmasını öngören anlaşmayı onayladı.

Üç gün süren parlamento oturumundan sonra yapılan oylamada sadece Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis'in Mera25 partisi ret oy kullandı.

İktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP), ana muhalefet sol SYRİZA partisi ve sosyalist KINAL partisi anlaşmayı büyük çoğunlukla kabul etti.

Kullanılmış Rafale uçaklarından ilk altısının Temmuz'da Atina'ya teslim edilmesi bekleniyor.

Anlaşmaya göre 6 yeni Rafale uçağı 2022'de, kalan 6 adet kullanılmış Rafale ise 2023'te teslim edilecek.

"Aynı anda 40 hedefi püskürtebilecek kapasiteye sahip olduğu" belirtilen ve üzerlerinde "Exocet, Scalp, Mica ve Meteor füzeleri" taşıması öngörülen 18 adet Rafale jetleri için Yunanistan Savunma Bakanlığı bütçesinden 2 milyar 490 euro ayrıldığı açıklandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos, Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağının acilen alınmasına gerekçe olarak, geçtiğimiz yıl Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerginliği gösterdi.

Panayotopoulos, "çok yönlü tehdit ve provokatif eylemleri püskürtme yetenekleri olan Rafale uçaklarının Yunan Hava Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü artıracağını" söyledi.

4 yeni savaş gemisi

Yunanistan'ın bu amaçla 4 adet de yeni fırkateyn satın alacağını belirten Panayotopoulos, Fransız yapımı Belharra tipi gemiler için de Fransa'dan gelen önerilerin incelendiğini söyledi.

Yunanistan Parlamentosu'nun onayı sonrası andıktan sonra, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin önümüzdeki günlerde Atina'ya geleceği ve iki ülke arasındaki anlaşmanın imzalanacağı açıklandı.

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