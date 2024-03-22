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  4. Yunus Emre'ye yakınlığıyla gündemdeydi! Survivor'da Hilmi Cem'in Aleyna'ya bakışları sosyal medyayı salladı

Yunus Emre'ye yakınlığıyla gündemdeydi! Survivor'da Hilmi Cem'in Aleyna'ya bakışları sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 15:54
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Survivor All Star'da heyecan ve kaos bu sezon hiç bitmiyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmaya bu defa Hilmi Cem'in Aleyna'ya bakışları gündem oldu. Yunus Emre'ye yakınlığıyla gündemde olan Aleyna geçirdiği sinir krizi ile çok konuşulmuştu.

Yunus Emre'ye yakınlığıyla gündemdeydi! Survivor'da Hilmi Cem'in Aleyna'ya bakışları sosyal medyayı salladı

Son dönemde Yunus Emre'ye olan yakınlığıyla tepki çeken Aleyna bu defa Hilmi Cem'in ona bakışlarıyla gündem oldu.

ALEYNAA

Survivor All Star'da "Bil Bakalım" oyunu oynanırken Hilmi Cem'in oyun esnasında Aleyna'ya olan bakışları dikkat çekti. Hilmi Cem'in bakışlarına izleyiciler anlam veremdi.

hilmi cem

Normal hayatta çok iyi iki arkadaş olan Aleyna ve Hilmi Cem'in Survivor'da yıldızları bir türlü barışmadı. Hilmi Cem'in bakışlarının gündem olmasının ardından sosyal medyada 'Hilmi Cem'in Aleyna'yla ne derdi var?' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Hilmi Cem İntepe Aleyna Kalaycıoğlu survivor all star sosyal medya
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