Yunus Emre'ye yakınlığıyla gündemdeydi! Survivor'da Hilmi Cem'in Aleyna'ya bakışları sosyal medyayı salladı

Son dönemde Yunus Emre'ye olan yakınlığıyla tepki çeken Aleyna bu defa Hilmi Cem'in ona bakışlarıyla gündem oldu.

Survivor All Star'da "Bil Bakalım" oyunu oynanırken Hilmi Cem'in oyun esnasında Aleyna'ya olan bakışları dikkat çekti. Hilmi Cem'in bakışlarına izleyiciler anlam veremdi.

Normal hayatta çok iyi iki arkadaş olan Aleyna ve Hilmi Cem'in Survivor'da yıldızları bir türlü barışmadı. Hilmi Cem'in bakışlarının gündem olmasının ardından sosyal medyada 'Hilmi Cem'in Aleyna'yla ne derdi var?' şeklinde yorumlar yapıldı.







