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Yunus Günçe Emine Bulut cinayetinden sonra ne yapacağını bilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

"Anne lütfen ölme" feryatlarıyla kızlarının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut haberine Yunus Günçe çektiği bir video ile tepki gösterdi.

Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un, ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntüde Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile o an yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Olayla ilgili futbol kulüpleri, siyasiler ve ünlü isimlerden konuyla ilgili tepki yağdı.

Ünlü isimlerden Emine Bulut isyanı!Ünlü isimlerden Emine Bulut isyanı!

Ünlü isimler tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Onların arasında bir isim vardı ki verdiği tepki videosuyla sosyal medyada öne çıktı. Yunus Günçe yaşadığı üzüntüyü "#EmineBulut yazarak anlatamadım. Yazarak atlatamazdım. Zaten atlatamıyorum!!! #ölmekistemiyorum" notuyla paylaştığı video ile olay oldu.

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Emine BuluT Emine Bulut ÖLÜM Yunus Günçe

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