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Yunus Günçe, eşini araba fırçasıyla köpükleyip yıkadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:07 | Son Güncelleme

Birbirinden eğlenceli videolarla gündeme gelen oyuncu Yunus Günçe, eşini araba fırçası ile yıkadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor'un sevilen yarışmacılarından oyuncu Yunus Günçe sosyal medya hesabında eşi Işık Selin Günçe ile çektiği videolar ile gündeme geliyor. Günçe, son olarak eşini fırçayla yıkadığı videoyla sosyal medyaya damga vurdu.

Günçe, bu görüntüleri sosyal medya hesabından "İntikam mı, titizlik mi" notuyla paylaştı.

Katıldığı Survivor 2016 yarışmasıyla ününü geniş kitlelere ulaştıran Yunus Günçe, bir yıl önce evlendiği tiyatrocu Işık Selin Kuyumcu ile İnternet platformlarından eğlenceli videolar paylaşıyor.

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Işık Selin Günçe Yunus Günçe

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