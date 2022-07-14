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Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

14.07.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de ismi açıklanmayan bir baba, yaptırdığı babalık testinin ardından oğlunun biyolojik çocuğu olmadığını öğrendikten sonra, 5 yaşındaki çocuğu anaokuluna bırakıp terk etti. Baba tarafından dedesinin ve amcasının da sahip çıkmadığı çocuğun bu hafta içinde biyolojik annesi tarafından teslim alınması bekleniyor.

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Jiangxi Morning Daily gazetesinin haberine göre, geçen hafta Güney Çin'in Guangxi eyaletinde meydana gelen olayda, basına Xiao Rui takma adıyla aktarılan çocuk, babası tarafından terk edildi. Xiao'nun kimliği bilinmeyen babası, iddiaya göre bir babalık testiyle çocuğun biyolojik babası olmadığını keşfettikten sonra onu okula bırakıp gitti.

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ALMAYI REDDETTİ

Xiao'nun öğretmeni, sırt çantasının bir cep telefonunun ve birkaç parça kıyafet ile dolu olduğunu belirtti. Xiao'yu terk ettikten sonra, babanın okulla temas halinde kaldığı ancak çocuğu almayı reddettiği iddia edildi.

''OKULUN SORUNU''

çin

Öğretmeni daha sonra Xiao'nun babasının evine uğradı ancak ev boştu. Çabalarının sonunda babasıyla görüşmeyi başaran öğretmen, genç adamın kendisine Xiao'nun artık okulun sorunu olduğunu söylediğini belirtti.

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ANNESİ BEKLENİYOR

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Polis, Xiao'nun dedesi ve amcası ile temasa geçti ancak onlar da çocuğu almayı reddettiler. Beş gün boyunca anaokulunda kaldıktan sonra, 5 yaşındaki erkek çocuğun bu hafta biyolojik annesi tarafından alınacağı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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