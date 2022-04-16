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  4. Yürek burkan önlem! Rus saldırılarından korunmak için evlerinin bahçesine “Çocuk var” yazdılar

Yürek burkan önlem! Rus saldırılarından korunmak için evlerinin bahçesine “Çocuk var” yazdılar

16.04.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat’tan bu yana devam eden Rus saldırılarının odağındaki Ukrayna’dan her gün savaşın gerçek yüzünü gösteren görüntüler geliyor. Rus güçlerinin işgaliyle yerle bir olan Gostomel bölgesindeki Ukraynalı bir aile, hava saldırılarından korunmak için ilginç bir önlem aldı. Aile bahçelerine mermerlerle Rusça “Çocuk var” yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla Ukrayna’yı işgal eden Rus askerlerinin saldırıları sonucunda bölgede pek çok yerleşim yeri yerle bir oldu. Rusya’nın başkent Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilmesinden sonra acı bilanço ortaya çıktı. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel'de birçok ev kullanılamaz hale geldi. O evlerden drone kamerasıyla kaydedilen görüntüsünde savaşın çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

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ÖNLEM İŞE YARADI

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Savaşın ağır izlerini taşıyan kentte bir aile, Rusya'nın saldırılarına karşı evinin bahçesine mermer kullanarak “çocuklar var” yazdı. Ailenin savaşa karşı çaresizliğini gösteren yazı dron ile görüntülendi.Büyük bir sitenin içerisinde yer alan evin çevresindeki birçok yapının hasar aldığı görülürken, yazının bulunduğu evde hasar bulunmaması dikkat çekti. (İHA)

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