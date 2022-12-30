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Yürek eş anlamlısı nedir? Yürek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.12.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek kelimesi genellikle anatomide, göğsümüzün ortasında göğüs kemiğinin hemen altında yer alan bir organ için kullanılan bir terimdir. Aynı zamanda bir kişinin ruhsal yönünü yani gönlünü de ifade eder. Yürek kelimesi sadece anatomik bir terim olarak kullanılmaz. Yürek kelimesi, soyut bir kavram olarak bir olay karşısında cesaretli olan kişiler içinde kullanılır. Yürek kelimesinin anlamlarına göre kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler vardır. Kalp anlamına gelen yüreğin eş anlamlısı nedir?

Yürek eş anlamlısı nedir? Yürek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yürek kelimesi Eski Türkçede "kalp" anlamında kullanılan "yürek" kelimesinden evrilmiştir. Aynı zamanda yürekli kelimesi, Moğolcada da aynı anlamda kullanılan "cirüke(n)" kelimesiyle aynıdır ve bu kelime Moğolcaya Türkçeden geçmiştir. Yürek kelimesi kullanıldığı anlamına ve yerine göre farklılık göstermektedir. Cümle içerisindeki anlamlara göre değişen bu farklılıklar yürek kelimesinin eş anlamlıları ile anlatılabilir. Yürek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Kalp
  • Bir kişinin ruhsal yönü
  • Kupa
  • Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama
  • Acıma duygusu
  • Mide, karın, iç
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Yürek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeleri kullanmak cümle içerisinde avantaj sağlar. Örneğin yürek kelimesinin anatomide kullanılan kalp anlamıyla soyut bir anlam olarak kullanılan cesaret sözcüğü de buna örnektir. Vermek istenilen anlama göre çeşitli eş anlamlısı kullanılabilir. Yürek kelimesinin birden fazla eş anlamı vardır. Yüreğin eş anlamlısı kelimeler:

  • Canevi
  • Ciğer
  • Derun
  • Dil
  • İçeri
  • Kalp
  • Kupa
  • Sadır
  • Sine

Yürek kelimesi cümle içerisinde vermek istediği anlama göre pek çok farklı şekilde kullanılır. Cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılan yürek kelimesinin yerine yürek eş anlamlısı kelimeler kullanılabilir. Bu kullanım hem yazı hem de konuşma dilinde avantaj sağlar. Aynı zamanda da akıcı bir anlatım ortaya çıkarır. Yürek kelimesinin eş anlamı olarak en çok kullanılan sözcük "kalp" kelimesidir.

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Yüreğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yürek kelimesi vermek istediği anlama göre cümle içerisinde çeşitlilik gösterir. Bu çeşitliliği yürek kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle de sağlanır. Yürek kelimesi, anatomide bir organ olan kalp karşılığında da kullanılır. Bunun yanı sıra mecazi bir anlamda olan yiğitlik, mertlik ve korkusuzluk anlamında da kullanılır. Yüreğin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Bir insanın içerisinde başarmak varsa her şeyin üstesinden gelir.
  • İnsan vücudunun en önemli organı kalptir.
  • Ben senin ciğerini nereden bileyim, iki yüzlünün tekisin.
  • O sanatçının şarkıları beni hep canevimden vurur.
  • Her hissini sineye çekmesi yüzünden en sonunda delirecek.
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