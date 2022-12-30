Yürek eş anlamlısı nedir? Yürek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yürek kelimesi Eski Türkçede "kalp" anlamında kullanılan "yürek" kelimesinden evrilmiştir. Aynı zamanda yürekli kelimesi, Moğolcada da aynı anlamda kullanılan "cirüke(n)" kelimesiyle aynıdır ve bu kelime Moğolcaya Türkçeden geçmiştir. Yürek kelimesi kullanıldığı anlamına ve yerine göre farklılık göstermektedir. Cümle içerisindeki anlamlara göre değişen bu farklılıklar yürek kelimesinin eş anlamlıları ile anlatılabilir. Yürek kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Kalp

Bir kişinin ruhsal yönü

Kupa

Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama

Acıma duygusu

Mide, karın, iç

Yürek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeleri kullanmak cümle içerisinde avantaj sağlar. Örneğin yürek kelimesinin anatomide kullanılan kalp anlamıyla soyut bir anlam olarak kullanılan cesaret sözcüğü de buna örnektir. Vermek istenilen anlama göre çeşitli eş anlamlısı kullanılabilir. Yürek kelimesinin birden fazla eş anlamı vardır. Yüreğin eş anlamlısı kelimeler:

Canevi

Ciğer

Derun

Dil

İçeri

Kalp

Kupa

Sadır

Sine

Yürek kelimesi cümle içerisinde vermek istediği anlama göre pek çok farklı şekilde kullanılır. Cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılan yürek kelimesinin yerine yürek eş anlamlısı kelimeler kullanılabilir. Bu kullanım hem yazı hem de konuşma dilinde avantaj sağlar. Aynı zamanda da akıcı bir anlatım ortaya çıkarır. Yürek kelimesinin eş anlamı olarak en çok kullanılan sözcük "kalp" kelimesidir.

Yüreğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yürek kelimesi vermek istediği anlama göre cümle içerisinde çeşitlilik gösterir. Bu çeşitliliği yürek kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle de sağlanır. Yürek kelimesi, anatomide bir organ olan kalp karşılığında da kullanılır. Bunun yanı sıra mecazi bir anlamda olan yiğitlik, mertlik ve korkusuzluk anlamında da kullanılır. Yüreğin eş anlamlıları ile örnek cümleler: