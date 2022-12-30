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Yürekli eş anlamlısı nedir? Yürekli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.12.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürekli kelimesi genellikle bir kişinin bir olay karşısında gösterdiği cesaret için kullanılan bir ifadedir. Yürekli kelimesi Türk Dil Kurumuna göre tehlikeyi korkusuzca karşılayan, hiçbir şeyden korkusu olmayan, gözü pek ve babayiğit anlamlarına gelmektedir. Yürekli kelimesinin kullanıldığı cümlenin anlamına göre birçok eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Peki, Türkçe kökenli olan yürekli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yürekli eş anlamlısı nedir? Yürekli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yürekli kelimesi Eski Türkçede "kalp" anlamında kullanılan "yürek" kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Yürekli kelimesi, tehlikeli bir olay karşısında cesaret göstererek karşı tepki veren veya bir olay karşısında korkusunu yenerek o olay içerisinde gözü pek davranan insanlar için kullanılır.

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Yürekli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde anlatım bozukluğuna yol açmadan birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Bu kelimeler anlam birliği taşıması dolayısıyla farklı ifade edilmelerine rağmen benzer ya da aynı anlamları taşırlar. Yürekli kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır ve bu kelimeler cümle içinde yürekli yerine geçebilir. Yüreklinin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Babayiğit
  • Bıçkın
  • Cesaretli
  • Cesur
  • Cüretkâr
  • Cüretli
  • Kabadayı
  • Koçak
  • Korkusuz
  • Kostak
  • Şeci
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Yüreklinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yürekli kelimesi bir olay karşısında karakteristik özelliği cesur olan kişiler için kullanılan bir kelimedir. Yürekli kelimesinin cümleye kattığı anlamı bozmadan yürekli yerine başka kelimeler kullanılabilir. Bu kelimelere yürekli eş anlamlısı kelimeler denir. Yüreklinin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • O bu tür olaylar karşısında hep cesur davranırdı.
  • Yaşadığı her şeye rağmen cesaretli bir çocuktu, bu özelliğini hiç kaybetmedi
  • Köylüler onu hep babayiğit biri olarak tanırdı.
  • Orman karanlık olmasına rağmen korkusuzca en önde yürüdü.
  • Annesinin dediğine göre çok cüretkâr bir çocuktu.
  • Köyün ağası hem çok zengin hem de çok bıçkındı.
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