Yürekli eş anlamlısı nedir? Yürekli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yürekli kelimesi Eski Türkçede "kalp" anlamında kullanılan "yürek" kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Yürekli kelimesi, tehlikeli bir olay karşısında cesaret göstererek karşı tepki veren veya bir olay karşısında korkusunu yenerek o olay içerisinde gözü pek davranan insanlar için kullanılır.

Yürekli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde anlatım bozukluğuna yol açmadan birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Bu kelimeler anlam birliği taşıması dolayısıyla farklı ifade edilmelerine rağmen benzer ya da aynı anlamları taşırlar. Yürekli kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır ve bu kelimeler cümle içinde yürekli yerine geçebilir. Yüreklinin eş anlamlısı olan kelimeler:

Babayiğit

Bıçkın

Cesaretli

Cesur

Cüretkâr

Cüretli

Kabadayı

Koçak

Korkusuz

Kostak

Şeci

Yüreklinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yürekli kelimesi bir olay karşısında karakteristik özelliği cesur olan kişiler için kullanılan bir kelimedir. Yürekli kelimesinin cümleye kattığı anlamı bozmadan yürekli yerine başka kelimeler kullanılabilir. Bu kelimelere yürekli eş anlamlısı kelimeler denir. Yüreklinin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: