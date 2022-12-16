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Yurt eş anlamlısı nedir? Yurt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin dillerinden biri de Türkçe dilidir. Farklı dillerden aldığı kelimeler ve Türkçe kökenli kelimelerle oluşmuş geniş bir kelime hazinesi vardır. Yurt kelimesi de bu özelliklere sahip olan kelimeler arasında yer alır. Birden fazla anlamı ve buna bağlı olarak birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunur. Türkçe kelimelerden birisi olan yurt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yurt eş anlamlısı nedir? Yurt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçede "çadır, oba, konut, mesken" gibi anlamlarda kullanılan "yurt" kelimesinden evrilmiştir. Uzun zamandır dilimizde yer edinen yurt kelimesi için Türk Dil Kurumu birden fazla tanım belirtmiştir. Burada yer alan dokuz farklı tanımda da yurt kelimesi isim görevinde kullanılır. Asıl anlamlarının yanı sıra mecaz anlamları da bulunur. Yurdun anlamları:

  • Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası
  • Memleket
  • Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum
  • Göçebe Türklerin oturduğu çadır
  • Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer
  • Diyar
  • Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer
  • Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer
  • Sahip olunan arazi
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Yurt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yurt kelimesi birden fazla anlamı karşılamasının yanı sıra birden fazla eş anlamlı kelimeye de sahiptir. Eş anlamlılar ya da anlamdaşlar olarak da isimlendirilen bu kelimeler farklı ifade edilmelerine rağmen aralarında anlam birliği bulunur. Yurt kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

  • Dar
  • Diyar
  • El
  • Habitat
  • İl
  • Mekân
  • Memleket
  • Vatan

Yurt eş anlamlısı olan bu kelimeler, cümle içinde yurt kelimesi yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümlede anlatım bozukluğu yaratmamak için mutlaka yurt kelimesinin anlamına bakmak gerekir. Eş anlamlı kelimeler doğru bağlamda kullanıldığı zaman cümlede anlatım bozukluğuna yok açmaz.

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Yurdun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeleri cümle içinde kullanarak anlamlarının pekiştirilmesi mümkündür. Yurdun eş anlamlısı olan kelimeler ve yurt kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Onca zaman geçti, çalıştım çabaladım ama kendime bir dar edinemedim.
  • Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü daha yeni öğrendim.
  • Yazın asıl memleketlerine göçen toplulukları anlatan bir belgesel izledim.
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