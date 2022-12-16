Yurt eş anlamlısı nedir? Yurt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçede "çadır, oba, konut, mesken" gibi anlamlarda kullanılan "yurt" kelimesinden evrilmiştir. Uzun zamandır dilimizde yer edinen yurt kelimesi için Türk Dil Kurumu birden fazla tanım belirtmiştir. Burada yer alan dokuz farklı tanımda da yurt kelimesi isim görevinde kullanılır. Asıl anlamlarının yanı sıra mecaz anlamları da bulunur. Yurdun anlamları:

Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası

Memleket

Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum

Göçebe Türklerin oturduğu çadır

Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer

Diyar

Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer

Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer

Sahip olunan arazi

Yurt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yurt kelimesi birden fazla anlamı karşılamasının yanı sıra birden fazla eş anlamlı kelimeye de sahiptir. Eş anlamlılar ya da anlamdaşlar olarak da isimlendirilen bu kelimeler farklı ifade edilmelerine rağmen aralarında anlam birliği bulunur. Yurt kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şunlardır:

Dar

Diyar

El

Habitat

İl

Mekân

Memleket

Vatan

Yurt eş anlamlısı olan bu kelimeler, cümle içinde yurt kelimesi yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümlede anlatım bozukluğu yaratmamak için mutlaka yurt kelimesinin anlamına bakmak gerekir. Eş anlamlı kelimeler doğru bağlamda kullanıldığı zaman cümlede anlatım bozukluğuna yok açmaz.

Yurdun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeleri cümle içinde kullanarak anlamlarının pekiştirilmesi mümkündür. Yurdun eş anlamlısı olan kelimeler ve yurt kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: