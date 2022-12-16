EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Yurttaş eş anlamlısı nedir? Yurttaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yurttaş eş anlamlısı nedir? Yurttaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.12.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bir kelime aldığı eklerle yeni anlama gelen ya da yeni türlerde kelimeler üretebilir. Türkçede yeni kelime türetmenin yollarından birisi olan bu yöntemle çok fazla kelime türetilebilir. Türkçe hem kendi içerisinde kelime türetmesi hem de farklı dillerden aldığı kelimelerle de yeni kelimeler türetmesi sonucunda oldukça zengin bir kelime haznesine erişmiştir. Yurt kelimesinden türetilen yurttaş da sıkça kullanılan ve eş anlamlısı olan bir kelimedir. Peki, yurttaş eş anlamlısı nedir?

Yurttaş eş anlamlısı nedir? Yurttaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir halkın, üzerinde hakim olarak yaşam sürdüğü, uygarlığını ve kültürünü meydana getirdiği toprak parçasına yurt adı verilir. Bu toprak parçası üzerinde yaşan kişiler de yurttaş olarak anılır. "Yurt" sözcüğü sonuna aldığı “-dAş” ekiyle yurttaş kelimesini türetmiştir. Yeni Türkçe bir elime olan yurttaşın tek bir anlamı bulunur.

  • Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri
Uyku eş anlamlısı nedir? Uyku eş anlamlısı nedir?

Yurttaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlılık durumu farklı ifade edilen kelimelerin anlam birliği noktasında birleşmesidir. Yani birbirinden ayrı yazılan kelimelerin aynı yahut benzer manaları karşılamasına eş anlamlılık denir. Türkçede hemen hemen her kelimenin anlamdaşı bulunur. Yurttaş kelimesinin eş anlamı olan kelime de dilimizde mevcuttur. Yurttaşın eş anlamlısı olan tek bir kelime vardır:

  • Vatandaş

Vatandaş kelimesi de yine yurttaş gibi türetilen bir kelimedir. Vatan kelimesine eklenen "-dAş" ekiyle türetilmiştir. İki kelime de aynı anlamları karşıladıkları için eş anlamlıdır. Vatandaş kelimesi cümle içinde yurttaş yerine kullanılabilir.

Tabela eş anlamlısı nedir? Tabela eş anlamlısı nedir?

Yurttaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Her kelimenin anlamını pekiştirmek için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler arasında en sık kullanılan yöntem o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Yurttaş kelimesi ve yurttaş eş anlamlısı olan vatandaş kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Vatandaşlar, son zamlardan sonra isyan etti.
  • Bir ülkenin ekonomik, sosyal, psikolojik durumlarını anlamak için o ülkede yaşayan yurttaşların durumuna bakılmalıdır.
  • Her çocuğa hem ede hem de okulda yurttaşlık bilinci öğretilmeli, yetişkinler ve öğretmenler bu konuda çalışmalar yapmalıdır.
  • Bazı ülkelerde vatandaşlık hakkına sahip olabilmek için o ülkede belirlendiği miktarda taşınmaza sahip olmak gerekir.
Seçkin eş anlamlısı nedir? Seçkin eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?
YKS 2023 ne zaman yapılacak?YKS 2023 ne zaman yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

On binlerce kişinin sınavı iptal edildi!

On binlerce kişinin sınavı iptal edildi!

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor?

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor?

ÖSYM, KPSS DHBT sonuçlarını açıkladı!

ÖSYM, KPSS DHBT sonuçlarını açıkladı!

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.