Yurttaş eş anlamlısı nedir? Yurttaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir halkın, üzerinde hakim olarak yaşam sürdüğü, uygarlığını ve kültürünü meydana getirdiği toprak parçasına yurt adı verilir. Bu toprak parçası üzerinde yaşan kişiler de yurttaş olarak anılır. "Yurt" sözcüğü sonuna aldığı “-dAş” ekiyle yurttaş kelimesini türetmiştir. Yeni Türkçe bir elime olan yurttaşın tek bir anlamı bulunur.

Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri

Yurttaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlılık durumu farklı ifade edilen kelimelerin anlam birliği noktasında birleşmesidir. Yani birbirinden ayrı yazılan kelimelerin aynı yahut benzer manaları karşılamasına eş anlamlılık denir. Türkçede hemen hemen her kelimenin anlamdaşı bulunur. Yurttaş kelimesinin eş anlamı olan kelime de dilimizde mevcuttur. Yurttaşın eş anlamlısı olan tek bir kelime vardır:

Vatandaş

Vatandaş kelimesi de yine yurttaş gibi türetilen bir kelimedir. Vatan kelimesine eklenen "-dAş" ekiyle türetilmiştir. İki kelime de aynı anlamları karşıladıkları için eş anlamlıdır. Vatandaş kelimesi cümle içinde yurttaş yerine kullanılabilir.

Yurttaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Her kelimenin anlamını pekiştirmek için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler arasında en sık kullanılan yöntem o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Yurttaş kelimesi ve yurttaş eş anlamlısı olan vatandaş kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: