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  4. Yürüyen merdivende ayakkabıları sıkıştı! Ayakları çıplak kalınca ne yapacağını şaşırdı

Yürüyen merdivende ayakkabıları sıkıştı! Ayakları çıplak kalınca ne yapacağını şaşırdı

31.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir adam yürüyen merdivene ayakkabılarının sıkışması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntüler kullanıcılar arasında eğlenceli anlar yaşattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Rusya’daki bir alışveriş merkezinde çekilen görüntülerde yürüyen merdivende istediği kata gelmek için bekleyen bir adam tam adımını atacağı sırada ilginç bir durumla karşılaştı. Ayakkabısı yürüyen merdivene sıkışan adam bir anda ayakkabısız kaldı. O saniyelerde büyük bir şaşkınlıkla etrafına bakınan adam çevredekilere yardım dileyen bakışlar attı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Yürüyen merdivenden adımı attığı sırada ayakkabısının sıkışması üzerine ne yapacağını şaşıran adam bir süre mekanizmayı çözmek için uğraştı. Ayakkabısının sıkışıp yürüyen merdivenin bandında yok olduğunu fark edince ise çıplak ayakla durmak zorunda kaldı.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülere yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunun kurgu olduğunu düşünmek istiyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yürüyen merdiven fobisi yükleniyor” yorumunu yaptı.

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