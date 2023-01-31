Yürüyen merdivende ayakkabıları sıkıştı! Ayakları çıplak kalınca ne yapacağını şaşırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Rusya’daki bir alışveriş merkezinde çekilen görüntülerde yürüyen merdivende istediği kata gelmek için bekleyen bir adam tam adımını atacağı sırada ilginç bir durumla karşılaştı. Ayakkabısı yürüyen merdivene sıkışan adam bir anda ayakkabısız kaldı. O saniyelerde büyük bir şaşkınlıkla etrafına bakınan adam çevredekilere yardım dileyen bakışlar attı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Yürüyen merdivenden adımı attığı sırada ayakkabısının sıkışması üzerine ne yapacağını şaşıran adam bir süre mekanizmayı çözmek için uğraştı. Ayakkabısının sıkışıp yürüyen merdivenin bandında yok olduğunu fark edince ise çıplak ayakla durmak zorunda kaldı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülere yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunun kurgu olduğunu düşünmek istiyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yürüyen merdiven fobisi yükleniyor” yorumunu yaptı.