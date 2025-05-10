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Yürüyüş yaparken buldu, böylesini ilk kez gördü! Bir tanesi 2.5 kilo...

Isparta'da doğa gezisine çıkan Yusuf Yalçın, bulduğu dev mantarlar ile adeta şoke oldu. Birisi 2,5 kilogram, diğeri 1,5 kilogram olan mantarları yemediklerini belirten Yalçın, "Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı" dedi.

Yürüyüş yaparken buldu, böylesini ilk kez gördü! Bir tanesi 2.5 kilo...

Isparta'nın Güneykent beldesi Baladız Mahallesi'ndeki kırsal alanda ailesiyle yürüyüşe çıkan Yusuf Yalçın, yürüyüş sırasında iki dev mantarla karşılaştı.

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2.5 KİLO AĞIRLIĞINDA

Mantarları koparıp evine getirdiğini belirten Yalçın, "Mantarları tarttım, biri 2,5 kilogram, diğeri de 1,5 kilogram ağırlığında geldi. İlk defa böyle bir mantar gördüm. Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı" dedi.

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Yalçın, mantarları zehirli mi zehirsiz mi olduğunu bilmedikleri için yemediklerini kaydetti. (AA)

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mantar
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