Yusuf Güney: 'Afrin'de konser vereceğim'

Geçtiğimiz hafta Van, Diyarbakır ve Şırnak'ta vatani görevini yapan askerlere moral konserleri veren Yusuf Güney, yeni projelerle bir kez daha Mehmetçik’le buluşmaya hazırlanıyor. İstinyePark’ta objektiflere yansıyan genç popçu, askerlerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Verdiği sahne çalışmaları için konuşan Yusuf Güney, “Ben tüm kalbimle sahne almaya gidiyorum. Askerlerimizle bir araya gelip onlarla şarkı söylemek çok keyifli” açıklamasında bulundu. Bu kez Afrin’de mücadele eden askerlerimize destek olmak isteyen Güney, ‘’Sırada sınır var. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’de operasyonda, oradaki şartlar olgunlaştığı zaman onlara da moral konseri vermeye gideceğim” açıklamasını yaptı.