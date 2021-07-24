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Yusuf Güney taksiciyle kavga etti! O anları sosyal medyadan paylaştı

24.07.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda, "Astral seyahatle uzaya gittim." açıklamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Yusuf Güney, taksi krizi yaşadı. Köprü trafiğine girmek istemeyen taksiciyle kavga eden Güney, o anları Instagram'dan paylaştı.

Yusuf Güney, taksi şoförüyle kavgasını cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. O anları yayınlayan ünlü şarkıcı, "Bir buçuk saattir burada taksi bekliyorum. Ağabeyimiz karşıya geçmek istemiyormuş. Neymiş, trafik varmış. Beni 'İner misin?' diye tehdit ediyor." şeklinde konuştu.

"ARTİSTLİK YAPMA!"

37 yaşındaki Güney, ardından, kendisine, "Ağabey beş saat de geri mi döneceğim? Sen beni tehdit ediyorsun 'Mecbursun' diye." ifadelerini kullanan şoföre ise, "Mecbursun. Adam seçiyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Artistlik yapma! Ben hatalı değilim." sözleriyle yanıt verdi. Yusuf Güney'in kısa bir süre sonra paylaşımını Instagram hesabından sildiği görüldü.

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Yusuf Güney Instagram
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