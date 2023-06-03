HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YUSUF TEKİN kimdir, nereli, kaç yaşında? Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü Yusuf Tekin’in biyografisi

YUSUF TEKİN kimdir, nereli, kaç yaşında? Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü Yusuf Tekin’in biyografisi

03.06.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusuf Tekin ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin'in biyografisi araştırılıyor. 1970 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Yusuf Tekin Erzurum'da doğmuştur. Peki, Yusuf Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

YUSUF TEKİN kimdir, nereli, kaç yaşında? Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü Yusuf Tekin’in biyografisi

Yusuf Tekin'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Yusuf Tekin'in eğitim ve kariyer hayatı araştırılıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü 1994’te bitiren Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğü görevine başlamıştır.

YUSUF TEKİN KİMDİR?

Erzurum’un Tortum ilçesinde 1970’te doğan Tekin, ilk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü 1994’te bitiren Tekin, mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladı.

Siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997’de yüksek lisans ve 2002’de doktorasını tamamlayan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Söz konusu fakültede 2007’ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl Siyaset ve Sosyal Bilimler (Siyasal Hayat ve Kurumlar) alanında doçent oldu.

2009 yılına kadar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde çalıştıktan sonra, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne atandı.

Öğretim üyeliği süresince bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi idari görevlerde de bulundu.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Tekin, bu görevinde de üniversitelerle üniversite gençliği ve gençliğin sorunları konularında ortak projeler hayata geçirdi.

2013’te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı. Müsteşarlığı süresinde de YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü. 2015-2018 yılları arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı görevini de yürüttü.

Yeni hükümet sistemi ile birlikte müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında yeniden öğretim üyeliğine dönen Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne profesör olarak atandı.

Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğü görevine başladı.

Evli ve üç çocuk babası Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖMER BOLAT KİMDİR, kaç yaşında?ÖMER BOLAT KİMDİR, kaç yaşında?
Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: HalledemedinizErdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz
'Hayatımda böyle şey görmedim' diyerek ilk kez anlattı!'Hayatımda böyle şey görmedim' diyerek ilk kez anlattı!
Anahtar Kelimeler:
yusuf tekin

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Emekli bayram ikramiyesine zam gözüktü!

Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu

Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!

Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...

Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...

Tam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımı

Tam yetki verildi! Kritik toplantının ardından CHP'den kurultay adımı

Her gün binlerce araç geçiş yapıyordu! "Eski günleri çok arıyoruz"

Her gün binlerce araç geçiş yapıyordu! "Eski günleri çok arıyoruz"

İlginizi Çekebilir

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.