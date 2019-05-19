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Yusuf Yazıcı ayrılığı açıkladı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 19.05.2019 16:29 | Son Güncelleme

Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı, Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya hesabından takım arkadaşı Olcay Şahan'a veda etti.

Yusuf Yazıcı ayrılığı açıkladı

Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golü atan Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Soyunma odasında Olcay Şahan'la çekildiği fotoğrafı paylaşan Yusuf, "Sen adamın dibisin. Bana kattıkların için teşekkürler abim. Senden çok şey öğrendim. Yolun açık olsun canım abim" ifadelerini kullandı.

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Çekilen fotoğrafta Olcay'ın gözlerinin dolu olduğu görüldü. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Olcay Şahan bordo-mavili takımla çıktığı 71 resmi maçta 8 gol atarken 19 da asist kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Yazıcı Olcay Şahan Trabzonspor

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