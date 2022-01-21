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  4. 'Yuva yıkan' kadın olarak gösterilen Gülşah Saraçoğlu isyan etti

'Yuva yıkan' kadın olarak gösterilen Gülşah Saraçoğlu isyan etti

21.01.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki haftalarda şarkıcı Deha Bilimlier ile birlikte eşini aldattığı iddia edilen modacı Gülşah Saraçoğlu sonunda sessizliğini bozdu. Saraçoğlu haksız yere kendisinin suçlandığını söyleyerek böyle bir şeyin olmadığının altını çizdi.

'Yuva yıkan' kadın olarak gösterilen Gülşah Saraçoğlu isyan etti

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiaları uzunca bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Bunların yanında Bilimlier’in sahne sonrasında Saraçoğlu ile gizlice buluğ görüştüğü de iddia edilmişti.

Önceki günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Saraçoğlu, "Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığınız iddia edildi. 'Yuva yıkan' kadın olarak görülüyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu karşısında "Öyle bir şey yok. Neden beni suçluyorsunuz?" diyerek aracına binip uzaklaştı.

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Gülşah Saraçoğlu
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