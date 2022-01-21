'Yuva yıkan' kadın olarak gösterilen Gülşah Saraçoğlu isyan etti

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiaları uzunca bir süre magazin gündeminde yer almıştı. Bunların yanında Bilimlier’in sahne sonrasında Saraçoğlu ile gizlice buluğ görüştüğü de iddia edilmişti.

Önceki günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Saraçoğlu, "Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığınız iddia edildi. 'Yuva yıkan' kadın olarak görülüyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu karşısında "Öyle bir şey yok. Neden beni suçluyorsunuz?" diyerek aracına binip uzaklaştı.

