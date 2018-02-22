Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm izle: Yasemin ile Murat düşman düşman çatlatıyorlar!

Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Show TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yeni başlayan dizide gerilim temposu giderek yükseliyor. Bakıcı olarak girdiği evde kendi hayatını kurmak için planlarını uygulamaya geçiren Ceren'in yaptıkları izleyiciyi meraklandırıyor. Yuvamdaki Düşman yeni bölümde Ceren'in hedefinde Tülin var. Ceren'in asıl kimliğini bilen ve Yasemin'e bunu söylemek isteyen Tülin, karşısında Ceren'i bulur. Ceren ise Tülin'i susturmak için harekete geçer. Yasemin, Ceren'i engelleyebilecek mi? Ceren, Tülin'e ne yapacak? İşte Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm fragmanları, özeti, ve online izleme linki... YUVAMDAKİ DÜŞMAN 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Yuvamdaki Düşman’ın Perşembe akşamı ekrana gelecek 5. bölümünde Murat’ın kamerayı yakması Yasemin’i hayal kırıklığına uğratır. Ceren ise büyük bir yıkımdan dönmüştür. Şimdi adımlarını daha sağlam atmalıdır. Yasemin yaşanan olaylardan sonra köşkten ayrılmaya karar verirken, Murat onu yalnız bırakmak istemez. Tülin ise Ceren’in Selin olduğu gerçeği ile yüzleşince Yasemin’e ulaşmak için her şeyi göze alır, hayatını kaybetmeyi bile. Ceren, Tülin’i bertaraf etmek için harekete geçer. Ama Ceren’in geçmiş ile hesabı bununla bitmeyecektir! Yuvamdaki Düşman yeni bölümü aşağıdaki linkten online izleyebilirsiniz.

Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm izle (20.00 Show TV) Yuvamdaki Düşman’ın 5. bölüm ilk fragmanında; Evden uzaklaşan Murat ve Yasemin’in aşk tazelediği görülüyor. Okan, eski sevgilisi Ceren’i bulmak istiyor. Ceren Murat’ı elde etmek için her yolu denerken, onları gören ve yanlış anlayan Yasemin öfkeyle evi terk ediyor. Amacına ulaşmış görünen Ceren’in “Artık aşkımızın ilk başladığı yer olarak anacağız burayı!” sözleri dikkat çekiyor. Yuvamdaki Düşman’ın 5. bölüm 2. fragmanında ise Yasemin’in “Eğer beni kaybetmek istemiyorsan bırakacaksın!” diyerek Murat’tan uzaklaşmak istiyor. Ceren’in “Bazen kaybetmemek için oluruna bırakmak lazım bazı şeyleri!” sözleri dikkat çekiyor. Metin’i bir kızla gören Tuğçe kıskançlık krizine girerken, Tülin’in durumunun ağırlaştığını öğrenen Yasemin apar topar hastaneye gidiyor. Hemşire kılığına giren Ceren’in neler yapacağı ise merakla bekleniyor. Yuvamdaki Düşman’ın 5. bölüm 3. fragmamanında, baş başa tatile çıkan Yasemin ve Murat’ın romantik dakikaları ekrana geliyor ve Ceren ikiliyi kıskanıyor. Nil ve Alper’in arası düzelirken, Metin-Tuğçe cephesinde neler olacağı merakla bekleniyor.