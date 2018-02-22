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Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm izle: Yasemin ile Murat düşman düşman çatlatıyorlar!

DİZİ HABERLERİ  | 22.02.2018 14:09 | Son Güncelleme

Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölümü bu akşam Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Sürükleyici ve gerilimli senaryosu ile seyirciyi ekran başına bağlayan dizi Yuvamdaki Düşman yeni bölümde heyecan yine dorukta. Ceren, Tülin'i susturmak niyetiyle gittiği hastanede Yasemin'le karşılaşacak mı? Emeline ulaşabilecek mi? Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm fragmanları, özeti, online izleme linki haberimizde.

Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm izle: Yasemin ile Murat düşman düşman çatlatıyorlar!

Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Show TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve yeni başlayan dizide gerilim temposu giderek yükseliyor. Bakıcı olarak girdiği evde kendi hayatını kurmak için planlarını uygulamaya geçiren Ceren'in yaptıkları izleyiciyi meraklandırıyor. Yuvamdaki Düşman yeni bölümde Ceren'in hedefinde Tülin var. Ceren'in asıl kimliğini bilen ve Yasemin'e bunu söylemek isteyen Tülin, karşısında Ceren'i bulur. Ceren ise Tülin'i susturmak için harekete geçer. Yasemin, Ceren'i engelleyebilecek mi? Ceren, Tülin'e ne yapacak? İşte Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm fragmanları, özeti, ve online izleme linki...

YUVAMDAKİ DÜŞMAN 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yuvamdaki Düşman’ın Perşembe akşamı ekrana gelecek 5. bölümünde Murat’ın kamerayı yakması Yasemin’i hayal kırıklığına uğratır. Ceren ise büyük bir yıkımdan dönmüştür. Şimdi adımlarını daha sağlam atmalıdır. Yasemin yaşanan olaylardan sonra köşkten ayrılmaya karar verirken, Murat onu yalnız bırakmak istemez. Tülin ise Ceren’in Selin olduğu gerçeği ile yüzleşince Yasemin’e ulaşmak için her şeyi göze alır, hayatını kaybetmeyi bile. Ceren, Tülin’i bertaraf etmek için harekete geçer. Ama Ceren’in geçmiş ile hesabı bununla bitmeyecektir! Yuvamdaki Düşman yeni bölümü aşağıdaki linkten online izleyebilirsiniz.

Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm izle (20.00 Show TV)

Yuvamdaki Düşman’ın 5. bölüm ilk fragmanında; Evden uzaklaşan Murat ve Yasemin’in aşk tazelediği görülüyor. Okan, eski sevgilisi Ceren’i bulmak istiyor. Ceren Murat’ı elde etmek için her yolu denerken, onları gören ve yanlış anlayan Yasemin öfkeyle evi terk ediyor. Amacına ulaşmış görünen Ceren’in “Artık aşkımızın ilk başladığı yer olarak anacağız burayı!” sözleri dikkat çekiyor.

Yuvamdaki Düşman’ın 5. bölüm 2. fragmanında ise Yasemin’in “Eğer beni kaybetmek istemiyorsan bırakacaksın!” diyerek Murat’tan uzaklaşmak istiyor. Ceren’in “Bazen kaybetmemek için oluruna bırakmak lazım bazı şeyleri!” sözleri dikkat çekiyor. Metin’i bir kızla gören Tuğçe kıskançlık krizine girerken, Tülin’in durumunun ağırlaştığını öğrenen Yasemin apar topar hastaneye gidiyor. Hemşire kılığına giren Ceren’in neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

Yuvamdaki Düşman’ın 5. bölüm 3. fragmamanında, baş başa tatile çıkan Yasemin ve Murat’ın romantik dakikaları ekrana geliyor ve Ceren ikiliyi kıskanıyor. Nil ve Alper’in arası düzelirken, Metin-Tuğçe cephesinde neler olacağı merakla bekleniyor.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN GENEL HİKAYE VE OYUNCU KADROSU

Yuvamdaki Düşman; çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?

Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman; Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk sürpriz isimler olarak yer alıyor.

Yuvamdaki Düşman’ın merakla beklenen yeni bölümü Perşembe saat 20.00’de Show TV’de!

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