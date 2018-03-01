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Yuvamdaki Düşman 6. yeni (final) bölümü izle: Ceren tehlikeli planı sonuç verecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 01.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Yuvamdaki Düşman 6. yeni bölümü ile bu akşam final yapıyor. Show TV'de yakın bir zamanda başlayan ve psikolojik gerilim türündeki senaryosu ile dikkat çeken Yuvamdaki Düşman bu akşam final bölümü ile ekrana geliyor. Ceren sonunda emeline kavuşabilecek mi? Planları işe yarayacak mı? Ceren, eski sevgilisi Okan'ı nasıl ikna edecek? İşte Yuvamdaki Düşman 6. bölüm fragmanı ve final bölüm özeti...

Yuvamdaki Düşman 6. yeni (final) bölümü izle: Ceren tehlikeli planı sonuç verecek mi?

Show TV'nin psikolojik gerilim türündeki dizisi Yuvamdaki Düşman’ın final bölümü ile ekrana son kez geliyor. Yasemin’in “Çocuğumu benden ayıramayacaksın!” diyerek sinir krizi geçirdiği tanıtımda Murat, eşini sakinleştirmeye çalışıyor. Ceren, Yasemin’in yokluğunu fırsat bilerek Murat’la yakınlaşmak istiyor. Eski sevgilisi Okan’ın tehdidine boyun eğen Ceren parayı bulmak için harekete geçiyor. Olcay’ın gerdanlığını satmak isterken, alıcının “Senin anneannenin adı Olcay Çifthanlı mı?” sorusuyla şoke oluyor.



Yuvamdaki Düşman’ın bu akşam ekrana gelecek final bölümünde Tülin’in ölümünün ardından Yasemin evden ayrılma kararı alır. Yanında Ceren ve Kerem’i de götürür. Uğraşlarına rağmen istediğini alamayan Ceren bu yeni durumu tam avantajına çevirmek üzereyken, onun yüzünden yıllarını hapislerde geçirmiş olan Okan karşısına çıkar. Okan Ceren’e çok kızgındır. İntikam almak istediği bellidir. Öncelikle Ceren’den yüklü para ister. Ceren bu parayı bulmak için çok tehlikeli bir işe kalkışacaktır. Yine de Okan’dan kurtulamayacağını anlayınca Okan’a başka bir teklifle gelir. Diziyi aşağıdaki linkten online izleyebilirsiniz.

Yuvamdaki Düşman final bölümü izle

YUVAMDAKİ DÜŞMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yuvamdaki Düşman’ın geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 5. bölümünde Murat’ın kamera kayıtlarını yakmasıyla hayal kırıklığına uğrayan Yasemin köşkten ayrılmaya karar verdi. Onu yalnız bırakmaya niyeti olmayan Murat, Yasemin’i dağ evine götürdü. Nil’e evlenme teklifi eden Alper “hayır” yanıtını aldı fakat Olcay, Nil’i ikna ederek Alper’le barışmasını sağladı. Ceren, ayağının burkulduğunu söyleyerek Murat’la yakınlaşmaya çalıştı. Yasemin ve Murat dağ evinde baş başa romantik anlar yaşadı. Fakat çiftin mutluluğu Ceren’in planıyla kısa sürdü. Ceren’in Selin olduğu gerçeği ile yüzleşen Tülin, Yasemin’e ulaşmak için her şeyi göze alsa da başaramadı. Yasemin eve dönerken Tülin’in ağırlaştığını öğrendi. Ceren, Yasemin’den önce Tülin’e ulaşmayı başardı ve Tülin, Ceren’in müdahalesiyle Yasemin’e bir şey söyleyemeden hayatını kaybetti. Ceren’in eski sevgilisi Okan, Ceren’den intikam almak için geri döndü. Ceren’den yediği kazığı unutmayan Okan ne yapacaktı?

Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman; Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getirdi. Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk sürpriz isimler olarak yer aldı.

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