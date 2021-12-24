Yüz Numaralı Adam filminin Zeynep'i Oya Akkartal değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Yüz Numaralı Adam filminde söylediği ''Ama ben bakireyim'' sözüyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Oya Akkartal'ı

görenler, tanımakta güçlü çekti.

Kadrosunda Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen ve Reha Yurdakul gibi isimlerin yer aldığı 'Yüz Numaralı Adam' filmi, saflığı nedeniyle her girdiği işten kovulan Şaban'ın hikayesini konu ediniyor.

Filmde, Şaban'a aşık bir genç kızı canlandıran usta oyuncu Oya Akkartal, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.



