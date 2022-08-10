Yüzlerce kardeşiniz olduğunu öğrenmek nasıl olurdu? Babası sperm donörüymüş: ''Çıkmış olabileceğim üvey kardeşim de dahil düzinelerce çocuğu vardı''

37 yaşındaki Chrysta Bilton, şaşkına çeviren hikayesini anlattı. Lezbiyen bir kadın olan ve Los Angeles'ta onları kendi başına büyüten annesi Debra, ona ve küçük kız kardeşi Kaitlyn'e, babalarının ona çocuk sahibi olmak için yardımcı olan bir arkadaş olduğunu söylemişti.

'DONÖR 150'

Ancak Chrysta henüz 23 yaşındayken, annesi kızlarına babalarının aslında Kaliforniya'nın en üretken sperm donörlerinden biri olduğunu açıkladı. Debra, babalarının adının, onlarca yıldır “Donör 150” olarak tanınan Jeffrey Harrison olduğunu açıkladı.

MAKALE ORTAYA ÇIKARDI

2005 yılında New York Times'ın, Donor 150'nin kızı olduğunu iddia eden bir kadının yazdığı ve ondan kimliğini açıklamasını rica ettiği bir makale yayınladı. Makale, Harrison'ı ortaya çıkmaya teşvik etti.

10 YIL SÜRDÜ

Harrison, daha sonra Times'a 1980'lerin çoğunu Kaliforniya'daki bir sperm bankasında haftada iki kez sperm bağışlayarak geçirdiğini söyledi. Üretken donör, neredeyse 10 yıl süren bağış sürecinin ardından 100'den fazla çocuğun babası olabileceğine inanıyordu.

KABULLENMESİ ZAMAN ALDI

Bunun üzerine Chrysta, 22 yaşındayken çıktığı bir adamın büyük ihtimalle üvey kardeşi olabileceğini fark etti ancak durumun gerçekten böyle olup olmadığını açıklamadı. Çok fazla üvey kardeşi olan genç kadın, bu durumu kabullenmesinin neredeyse 10 yılını aldığını söyledi.

GÖRMEK İÇİN HEVESLENDİ

Chrysta, bu kabul sürecinin ardından biyolojik babasına ve üvey kardeşlerine ulaşmak istediğini fark etti. Üvey kız kardeşlerinden biriyle sosyal medya üzerinden kurduğu bağlantı ve onun aile olmaya dair hevesi de onu buna teşvik etti.

GÜZEL YANINA BAKIYOR

O zamandan beri, 35'ten fazla üvey erkek kardeşi ve üvey kız kardeşiyle tanıştı. Dışarıda düzinelerce daha olabileceğini söyleyen genç kadın, artık bu durumun içindeki güzellikleri görmeye başladığını anlattı.

BABASIYLA GÖRÜŞÜYOR

Şimdi babasını her yıl birkaç kez gördüğünü açıklayan ve bu deneyimi “gerçekten olumlu bir şey” olarak nitelendiren genç kadın, kendisinin ve kardeşlerinin sahip olduğu genetik benzerliklere de dikkat çekti. Kardeşleriyle baş parmaklarının gamzelerinin, gülüşlerinin benzer olduğunu ve birçoğunun dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile mücadele ettiğini anlattı.

KENDİ AİLESİNİ KURDU

Chrysta, kitabında annesinin kültlere karıştığını ve onun bu garip arayışlarının aileyi iflasın eşiğine getirdiğini anlattı. Bu durum onu derin bir güvensizlik duygusuyla baş başa bıraksa da, genç kadın kendine sağlıklı bir aile kurmayı başardı.

Şimdi Vanity fair gazetecisi Nick Bilton ile evli olan ve iki çocuğunu büyüten Chrysta, “Normal Bir Aile: Çılgın Çocukluğum Hakkında Şaşırtıcı Gerçek (ve 35 Yeni Kardeşimi Nasıl Keşfettiğim)” adlı yeni kitabında, konuya ilişkin detayları anlattı.



