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Yüzleşme dizisi final mi yapıyor? Kanal D'den flaş açıklama

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı Yüzleşme dizisi final mi yapıyor?

Yüzleşme dizisi final mi yapıyor? Kanal D'den flaş açıklama

Kanal D'nin iddialı kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Yüzleşme'nin erken final yapacağı iddia edildi. Bu iddialara Kanal D'den ve dizisinin yapım şirketinden açıklama geldi.

Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştıkları, T-Company imzalı Yüzleşme, yayınlanan ilk iki bölümüyle beklentilerin altında kaldı ve reyting listesinde 2.37 reytingle 21. sırada yer almıştı. AB grubunda ise 2.85 reytingle 11. sıranın sahibi oldu.

Yüzleşme dizisinin final yapacağı iddialarına hem Kanal D yönetiminden hem de dizisinin yapımcısından açıklama geldi.

Kanal D'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Yüzleşme dizisinin bittiğine dair söylentiler gerçek dışıdır. Kanal D yönetimi böyle bir karar almamıştır. Dizinin ilerleyen bölümlerindeki performanslarına göre değerlendirilecektir."

Yapımcı Bülent Turgut ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kanal D ile 7 bölümlük anlaşmamız mevcuttur. Şu an için final söz konusu değildir."

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