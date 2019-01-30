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Yüzleşme dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüzleşme 1. bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.01.2019 00:50 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı dizisi Yüzleşme ekrana gelmek için gün sayıyor. Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı'nın oynadığı Yüzleşme dizisi çarpıcı konusuyla da dikkat çekiyor. İşte Yüzleşme 1. bölüm fragmanı ve konusu.

Yüzleşme dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüzleşme 1. bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı Yüzleşme'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün yazdığı yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in üstlendiği dizinin tanıtımı büyük merak uyandırdı.

YÜZLEŞME KONUSU NEDİR?
Ailesinden yadigar çiçek yetiştirme ve esans üretimi işiyle uğraşan Fikret’in (Uğur Yücel) ‘Özüm gibi, gözüm gibi büyüttüğüm kızım kayıp, bir o yok, bir de kokusu yok’ dediği tanıtım, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

YÜZLEŞME OYUNCU KADROSU
Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun paylaştığı Yüzleşme’de; Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül de yer alıyor.

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçen hikâyede; 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Yüzleşme, yakında Kanal D’de!

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