Yüzleşme dizisinde Hande Doğandemir ve Yeşim Ceren Bozoğlu rolleriyle şaşırtacak!

Kanal D’nin; T Company imzalı, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme 5 Mart Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün İsa Yıldız, Pelin Karamehmetoğlu ve Mehmet İlker Altınay ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu dizi, etkileyici hikâyesiyle iddialı geliyor.

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçen hikâyede, Yeşim Ceren Bozoğlu (Zümrüt) ile Hande Doğandemir’in (Masal) esrarengiz planı merakla bekleniyor. Dizide Doğandemir ve Bozoğlu, etkileyici ve zeki iki kadına hayat veriyor. Yüzleşme dizisi ilk bölümüyle 5 Mart Salı akşamı Kanal D’de!

YÜZLEŞME KONUSU NEDİR?

Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile yıllardır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikâyede geçmişin intikamı ve sırlarla dolu olaylar gün yüzüne çıkacak.