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Yüzleşme dizisinde Hande Doğandemir ve Yeşim Ceren Bozoğlu rolleriyle şaşırtacak!

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2019 01:52 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni dizisi Yüzleşme'de Hande Doğandemir (Masal) ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun (Zümrüt) canlandırdığı iki kadın, tüm kasabayı ‘yüzleşme’yle karşı karşıya bırakmaya hazırlanıyor. Peki Yüzleşme dizisinde Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hande Doğandemir hangi rolde oynuyor?

Yüzleşme dizisinde Hande Doğandemir ve Yeşim Ceren Bozoğlu rolleriyle şaşırtacak!

Kanal D’nin; T Company imzalı, yapımcılığını Bülent Turgut’un üstlendiği yeni dizisi Yüzleşme 5 Mart Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. Senaryosunu Altuğ Küçük’ün İsa Yıldız, Pelin Karamehmetoğlu ve Mehmet İlker Altınay ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel’in oturduğu dizi, etkileyici hikâyesiyle iddialı geliyor.

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçen hikâyede, Yeşim Ceren Bozoğlu (Zümrüt) ile Hande Doğandemir’in (Masal) esrarengiz planı merakla bekleniyor. Dizide Doğandemir ve Bozoğlu, etkileyici ve zeki iki kadına hayat veriyor. Yüzleşme dizisi ilk bölümüyle 5 Mart Salı akşamı Kanal D’de!

YÜZLEŞME KONUSU NEDİR?
Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile yıllardır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikâyede geçmişin intikamı ve sırlarla dolu olaylar gün yüzüne çıkacak.

Masal, geçmişin büyük intikamını almak üzere Kalender Kasaba'sına gelir. Yıllar sonra adım attığı kasabada hiçbir şey eskisi gibi değildir. Karşısına çıkan tehlikeler, Masal'ın kasabadaki almak istediği topraklara engel olacak mı? Genç kadın kasabaya gelişiyle 15 yıldır saklanan sırları açığa çıkarıp, Gonca'nın intikamını alacak mı?

YÜZLEŞME OYUNCU KADROSU
T Company - Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizinin kadrosunda Engin Öztürk, Hande Doğandemir, Uğur Yücel, Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Mesut Akusta, Şerif Sezer, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Yeşim Gül, Müfit Kayacan, Cansu Dağdelen, Cihat Süvarioğlu ve Macit Koper yer alıyor.

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