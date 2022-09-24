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  4. Yüzüğünü sahnede fırlatıp atmıştı! Hadise’nin 3 milyon TL değerindeki yüzüğünün replika olduğu iddia edildi

Yüzüğünü sahnede fırlatıp atmıştı! Hadise’nin 3 milyon TL değerindeki yüzüğünün replika olduğu iddia edildi

24.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler’in 4 aylık evliliğinde sona gelindi. Ünlü şarkıcı 4 aylık evliliğinde boşanmaya karar verdiklerini açıkladı. Ancak ikilinin evliliklerine dair iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye hediye ettiği 3 milyon değerindeki yüzüğün replika olduğunu iddia edildi.

Yüzüğünü sahnede fırlatıp atmıştı! Hadise’nin 3 milyon TL değerindeki yüzüğünün replika olduğu iddia edildi

Geçtiğimiz mayıs ayında hayatını iş insanı Mehmet Dinçerler’le birleştiren ünlü şarkıcı Hadise, 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşinden boşanma kararı aldı. Sosyal medya hesabından boşanma kararını Hadise "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" sözleriyle açıklamıştı. Boşanma aşamasındaki ikili için şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

OLAY MEDYADA GÜNDEM YARATAN İDDİA

Takvim’den Aydın Hamza’nın haberine göre, Mehmet Dinçeler’in ocak ayında Hadise’ye evlenme teklifi ederken hediye ettiği 3 milyon değerindeki yüzüğün replika olduğu öne sürüldü. Laboratuarda hazırlanan yüzüğü Türkiye’nin ünlü pırlantacılarının bile ayırt etmekte zorlandığı ifade edildi. Yüzüğün gerçek değerinin ise 180 bin TL olduğu iddia edildi.

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Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken, sahnede yüzüğü çıkarıp kenara fırlatmasıyla gündem olmuştu.Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; ünlü şarkıcının sahnede attığı yüzük, değersiz bir aksesuar çıktı. Hadise’nin, Mehmet Dinçerler’in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü kasasında sakladığı duyumlar arasın

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Anahtar Kelimeler:
Hadise mehmet dinçer ünlü şarkıcı
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