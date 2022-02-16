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Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı filmi ne zaman vizyona girecek? Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı filminin konusu nedir?

16.02.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzüklerin Efendisi hayranlarının merakla beklediği Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı, hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Yüzüklerin Efendisi sevenleri çıkacak olan Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı filminin vizyon tarihi için nefeslerini tutup beklemeye başladı. İşte Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı filmi hakkında merak edilenler!

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı filmi ne zaman vizyona girecek? Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı filminin konusu nedir?

Yüzüklerin Efendisi Animesi Rohirrim'in Savaşı'nın vizyon tarihi filmin hayran kitlesi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yüzüklerin Efendisi filmi hakkında biraz geçmişe gidersek, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin vizyona girmesinin ardından tam olarak 21 yıl geçmişti. Geniş bir hayran kitlesi oluşan Yüzüklerin Efendisinin her filmi birçok kez izlendi. Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı animesi için de beklenti bir hayli büyük.
Yüzüklerin Efendisi Animesi Rohirrim'in Savaşı'nın vizyon tarihi sonunda açıklandı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: ROHİRRİM'İN SAVAŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk yayınlanan Yüzüklerin Efendisi serisindeki evrende geçecek olan Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden önceki zaman dilimini anlatacak. Her iki filme dair bilgilerin olacağı Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı'nın vizyon tarihi yapımcılar tarafından açıklandı. Orijinal Yüzüklerin Efendisi üçlemesiyle aynı evrende geçecek olan Yüzüklerin Efendisi anime filminin gösterim tarihi belli oldu. Anime, 12 Nisan 2024'te izleyicilerle buluşacak.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: ROHİRRİM'İN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yüzüklerin Efendisi Rohirrim'in Savaşı, izleyiciyi 250 yıl öncesine götürecek ve Yüzüklerin Efendisi Rohirrim'in Savaşı'nda aynı zamanda en önemli konu olan Miğfer Dibi'nin perde arkasını da ortaya çıkmış olacak. Hikayede bir nebze Yüzüklerin Efendisi serisinde yaşananların sinyali de verilecek. Filmde son zamanlarda çok yapılan bir teknik uygulanacak. Filmlerin önceki durumları daha sonra film haline getiriliyor. Warner Bros. Pictures Grubu Başkanı Toby Emmerich yeni filmle ilgili "Bu, izleyicilerin şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen destansı bir tasvir olacak" dedi.


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