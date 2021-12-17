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Yüzüklerin Efendisi serisinin yönetmeni Peter Jackson için yeni iddia! Kovulmakla tehdit mi edildi?

17.12.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

J.R. R. Tolkien’in fantastik kitabından esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan Yüzüklerin Efendisi serisi tüm dünyada geniş yankı uyandırmayı başardı. Peter Jackson'ın menajeri Ken Kamins, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nin vizyona girmesinin 20. yılı için verdiği röportajda, Weinstein'ın Jackson'ı tehdit ettiğini anlattı.

Yüzüklerin Efendisi serisinin yönetmeni Peter Jackson için yeni iddia! Kovulmakla tehdit mi edildi?

Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema dünyasının en çok izlenen yapımlarından biri olarak tarihe geçti. J. R. R. Tolkien’in yarattığı fantastik Orta Dünya beyaz perdeye Peter Jackson imzasıyla aktarıldı. Ancak filminin vizyona girmesinden 20 yıl sonra seriye dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Peter Jackson'ın menajeri Ken Kamins verdiği röportajda filmin yapımcısı Harvey Weinstein’in, Jackson'ı kovup yerine Tarantino'yu işe almayı düşündüğünü açıkladı.

FİLMİN SÜRESİ SORUN YARATTI

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Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nin 20. yılı için, Independent, serinin oyuncularının yanı sıra Peter Jackson'ın menajeri Ken Kamins ile de bir röportaj yaptı. Filmin çekim sürecine dair anılarını paylaşan Kamins, tecavüz ve cinsel taciz suçlarından hapse mahkum edilen eski yapımcı Harvey Weinstein'ın Peter Jackson'ı kovmakla tehdit ettiğini anlattı.

Weinstein'ın, Peter Jackson'a karşı desteğinin bir anda tamamen değiştiğini ve Jackson'ı, filmin süresini iki buçuk saatle sınırlandırmazsa işten kovmakla, yerine de Quentin Tarantino'yu işe almakla tehdit ettiğini anlatan Kamins, başlangıçta ise Weinstein'ın bunun tam tersini istediğini belirtti.

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