Hayranlarına büyük sürpriz! Yüzüklerin Efendisi ekibi, filmin 20. yılını rap klibiyle kutladı

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmi Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği tam 20 yıl önce vizyona girdi. J.R.R. Tolkien tarafından yazılan epik fantastik roman yönetmen Peter Jackson’un imzasıyla beyaz perdeye taşınarak tüm zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Christopher Lee, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Andy Serkis ve Sean Bean gibi isimleri bir araya getiren Yüzüklerin Efendisi serisi, tüm dünyada çok sağlam bir hayran kitlesine sahip.

20 years later, and ‘The Lord of The Rings’ is still the greatest trilogy ever! @StephenAtHome, @JonBatiste and some very special guests recorded a rap song to celebrate 20 years of this iconic movie! ????‍♂️#LSSC pic.twitter.com/P3wWM4Z5Q4