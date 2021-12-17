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Hayranlarına büyük sürpriz! Yüzüklerin Efendisi ekibi, filmin 20. yılını rap klibiyle kutladı

17.12.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzük Kardeşliği filminin vizyona girmesinin 20. yılını kutlamak isteyen talk sunucusu Stephen Colbert ve serinin oyuncuları eğlenceli bir rap videosuna imza attı. Serinin en büyük hayranlarından biri olduğunu iddia eden talk show sunucusu Stephen Colbert, Late Night at Stephen Colbert adlı programında, Yüzük Kardeşliği'nin vizyona girişinin 20. yılı olduğunu söyleyerek bir kutlama yaptı.

Hayranlarına büyük sürpriz! Yüzüklerin Efendisi ekibi, filmin 20. yılını rap klibiyle kutladı

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmi Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği tam 20 yıl önce vizyona girdi. J.R.R. Tolkien tarafından yazılan epik fantastik roman yönetmen Peter Jackson’un imzasıyla beyaz perdeye taşınarak tüm zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Christopher Lee, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Andy Serkis ve Sean Bean gibi isimleri bir araya getiren Yüzüklerin Efendisi serisi, tüm dünyada çok sağlam bir hayran kitlesine sahip.

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“BENZER BİR ŞEKİLDE KUTLAMAYI HAK EDİYOR”

Colbert, yine 2001 yılında vizyona giren Harry Potter ve Felsefe Taşı ile başlayan Harry Potter serisinin, HBO Max'te yayınlanacak olan özel buluşması Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts'a değinerek "Harry Potter iyi, ama sonuçta bir Yüzüklerin Efendisi değil. Bence Peter Jackson'ın başarısı da benzer bir şekilde kutlanmayı hak ediyor." dedi.

"Yüzüklerin Efendisi, sinema tarihinin en iyi üçlemesi. Biliyorum bunu defalarca söyledim ama hiç bir zaman, bir kere bile rap olarak söylemedim" diyen Stephen Colbert devamında, Yüzüklerin Efendisi oyuncularının da kendisine katıldığı bir rap videosu yayınladı. Videoda Elijah Wood, Billy Boyd, Sean Astin, Dominic Monaghan, Orlando Bloom ve şarkıya Elfçe sözlerle katılan Hugo Weaving'in yanı sıra müzisyen Jon Batiste yer aldı.

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