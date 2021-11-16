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Yüzüne dövme yapmak istedi! Hayatının en büyük kâbusunu yaşadı

16.11.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘Jamiiee.2’ ismiyle paylaşım yapan dövme tutkunu hayatının en büyük hatasını sosyal medyada yayınladığı bir gönderiyle gösterdi. Dövme denemesinin başarısız olduğunu gösteren genç kızın paylaşımı 1.8 milyon görüntülenmeye ulaştı. Takipçileri yüzündeki izlerin çil olduğunu düşünürken daha önemli bir anlamı olduğunu öğrendi.

Yüzüne dövme yapmak istedi! Hayatının en büyük kâbusunu yaşadı

Bir dövme hayranı olan genç kadın hayranlarının çil olduğunu düşündüğü bir şekilde yüzünü boyamaya karar verdi. Ancak boyanın kuruduktan sonra çıkmadığını fark etmesiyle hayatının en büyük pişmanlığını yaşadı. Her iki yanağına da rastgele bir şekilde yayılan düzinelerce siyah nokta ile kamera karşısına geçen sosyal medya kullanıcısı, “Bir yanağıma kendi burç takım yıldızını, diğerine ise kızımın burç takım yıldızını seçtim. Beyaz bir kağıt yardımıyla siyah mürekkeple yüzüme şekilleri aktardım. Kuruduktan sonra ise yüzümden çıkmadığını fark ettim” dedi.

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“ÇİL ZANNETTİLER”

dövme2

Sosyal medya kullanıcıları dövmenin üzerinde oluşan kabukları soymanın çıkmasına yardımcı olacağını ifade etti. Görünüşünün kötü olmadığını dile getirerek uzaktan çile benzettiklerini ifade etti. Daha öncesinde yüzüne dövme yaptıran bir kullanıcı ise, “Yüzününüzü tahriş etmeden dövmeleri soymaya devam edin. Kısa bir süre sonra renginin solduğunu fark edeceksiniz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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