YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Zabıtadan Covid-19 denetimi

Zabıtadan Covid-19 denetimi

05.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebze’de iş yerlerine zabıta ekipleri tarafından Covid 19 tedbirleri denetimi yapıldıCovid 19 salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılı Ocak ayında 1276 iş yeri denetimi gerçekleştirildi.

Gebze’de iş yerlerine zabıta ekipleri tarafından Covid 19 tedbirleri denetimi yapıldı
Covid 19 salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılı Ocak ayında 1276 iş yeri denetimi gerçekleştirildi. İlçe genelinde faaliyet gösteren işyerleri ziyaretlerinde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlere ilişkin denetimler gerçekleştirildi. Alına tedbirlere ve kurallara riayet edilip edilmediğinin kontrol edildiği denetimlerin devam edeceğini belirten yetkililer; vatandaşların karşılaştıkları Covid-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ve 112 çağrı merkezi üzerinden bildirmeleri çağrısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:19
İkindi
16:03
Akşam
18:29
Yatsı
19:50

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Semanur Eczanesi
Izmit
Selam Eczanesi
Izmit
Hale Eczanesi
Izmit
Hande Eczanesi
Korfez
Hayal Eczanesi
Basiskele
Sema Eczanesi
Cayirova
Aşıroğlu Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Yayaların yürüyüş yoluna giren motosiklet sürücülerine 30 bin TL ceza

Yayaların yürüyüş yoluna giren motosiklet sürücülerine 30 bin TL ceza

Down sendromlu Ahmet'in hayali evinin bahçesine yapılan parkla gerçek oldu

Down sendromlu Ahmet'in hayali evinin bahçesine yapılan parkla gerçek oldu

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli operasyon

Zabıtadan Covid-19 denetimi

Zabıtadan Covid-19 denetimi

Toprak kayması yaşanan Akmeşe yolunda duvar çalışması sürüyor

Toprak kayması yaşanan Akmeşe yolunda duvar çalışması sürüyor

Kandıra'da ürettikleri İtalyan peynirleriyle ithalatın önüne geçtiler

Kandıra'da ürettikleri İtalyan peynirleriyle ithalatın önüne geçtiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.