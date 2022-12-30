Zafer eş anlamlısı nedir? Zafer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zafer kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ẓfr" kökünden gelen ve "düşmanı veya avı alt etme" anlamında kullanılan "ẓafer" sözcüğünden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamla geçmekle birlikte "savaşta kazanılan başarı, yengi" anlamlarına evrilmiş, farklı anlamlar da kazanmıştır. Zafer kelimesi, bir uğraşıda veya bir işte emek harcayarak elde edilen başarı olarak da kullanılır.

Zafer kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zafer kelimesini cümle içerisinde kullanıma göre çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik, eş anlamlı kelimelerle de sağlanabilir. Zafer kelimesinin eş anlamı olan kelimenin kullanımı cümle içerisinde akıcı bir anlatım ortaya koyar ve aynı zamanda hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde avantaj sağlar. "Elde edilen başarı" anlamına gelen zafer kelimesinin eş anlamı olan kelime vardır. Zaferin eş anlamlısı olan kelime:

Yengi

Zaferin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zafer kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Zafer kelimesi bir şeyde elde edilen başarı anlamında da kullanılmaktadır. Zafer kelimesi, cümle içerisinde kullanıldığı anlama ve yerine göre eş anlamlısı da kullanılabilir. Bu kullanım yazı ve konuşma dilinde avantaj sağlamaktadır ve akıcı bir anlatım sağlamaktadır. Zafer eş anlamlısı olan yengi kelimesiyle örnek cümleler: