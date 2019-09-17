Zalim İstanbul 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cenk ve Cemre'nin sırrı ne? Zalim İstanbul 11. son bölüm izle

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 16 Eylül Pazartesi akşamı 11’inci bölümüyle Kanal D’de ekrana geldi. Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı da yayınlandı.

CEREN'İN BÜYÜK PLANI!

Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Seher'in eve geri dönmesini istemediği Cemre, Cenk'in yanında kalmaya başlar. Fakat bu sır hemen ortaya çıkar. Cemre'nin orada kaldığını öğrenen Ceren, Seher ve Civan Cemre'ye oldukça kızgındır. Özellikle Ceren öfkeden deliye döner. Yeni planlar yapmaya başlar. Bu planların en başında Nedim'i kullanarak Cemre'yi incitmek vardır.

ZALİM İSTANBUL 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 11. bölümünde Cemre ve Nedim, tatsız bir olay sonrasında ortaya çıkıyorlar!

Bir taraftan Agah, bir taraftan Şeniz kaçakları bulmak için var güçleri ile çalışmaktadırlar. Cenk ise, eline geçirdiği bir bilgi ışığında herkesten gizli harekete geçer. Sonuçta Cemre ve Nedim'in kaçtıkları yeri bulur. Cemre karşısında Cenk'i gördüğünde şok olur. Ondan kurtulmasını bilir; fakat, onlara tek ulaşan Cenk değildir. Şeniz'in adamı Cemre'yi takip eder ve kaldığı yerin sahibinin oğlu ile anlaşma yapar.