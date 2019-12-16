Zalim İstanbul 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cenk ve Nedim kavga ediyor!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 23. yeni bölümüyle 16 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Nedim ve Cenk karşı karşıya geliyor.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Şeniz’ in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurmuştur. Cenk ve Nedim içine düştükleri durumun şokundayken, Şeniz olanlara inanamaz. Agah ise bu hesaplaşmanın ortasına bomba gibi düşer. Cenk ise artık annesi ile arasına uzun bir duvar örecektir.Ceren bebeğini kaybetmenin acısı ile tek sorumlu gördüğü kişiye; Şeniz’e karşı tüm silahlarını kuşanacaktır. Ama bunu tek başına yapamayacağını bilenCeren, önce arkasını sağlama almalıdır.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00’de Kanal D’de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM KONUSU

9 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 22. bölümünde Ceren, Şeniz'in planı doğrultusunda bebeğini kaybediyor.

Şeniz, evli çiftlerin balayına gitmesini ayarlayıp kötü planını devreye sokuyor. Balayına gitmeden önce Ceren'in vitamin ilaçlarını değiştirerek vijdansız hamlesini yapıyor. Hiç bir şeyden haberleri olmayan gençler birlikte balayını geçirecekleri otellerine yerleşiyorlar. Hepsi bu durumdan oldukça rahatsızdırlar. Balayında yaşananlar Cemre, Cenk ve Nedim'i derinden etkilerken Ceren, Şeniz'in kendisi hakkındaki kötü planından habersiz onun için delil toplama peşine düşüyor.