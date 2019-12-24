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Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı! Agah'ı yıkan Nedim ve Cenk hesaplaşması! Zalim İstanbul 24. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 24.12.2019 01:57 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 25. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, büyük hesaplaşma sonunda gerçekleşiyor. Nedim yaşadıklarını hatırlıyor. Aile arasında ise yüzleşme yaşanıyor. Agah, Nedim'in yaşadığı hastalığının sebebinin kim olduğunu öğreniyor mu? İşte Zalim İstanbul 24. yeni bölüm fragmanı ve 23. son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul'un 24. son bölümü 23 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 30 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 25. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

AGAH BÜYÜK SIRRI ÖĞRENİYOR MU?

Zalim İstanbul'un 25. yeni bölüm fragmanında, Agah'ın gözleri önünde Şeniz, Cenk ve Nedim karşı karşıya geliyor. Yaşadıklarını hatırlayan Nedim için büyük gün geliyor. Agah, Nedim'in yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum olmasının asıl sebebini öğrenebilecek mi?

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Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 24. bölümünde Nedim, aşk ve intikam arasında kalıyor.

Nedim, yaşamının büyük bölümünü elinden alan Şeniz ve Cenk'e karşı savaşını şiddetlendirmeye başlıyor. Bu uğurda Cemre'ye olan aşkını bir tarafa koyuyor. Cemre, Nedim ile ilgili hislerinin adını koymaya çalıştığı sırada onun kendisine karşı olan sert tavrı koruduğunu görüyor. Cenk, Cemre ve Nedim arasında gelişebilecek bir aşkın rahatsızlığını yaşıyor. Cemre'ye olan aşkı Nedim'e karşı bakış açısında değişikliklere neden oluyor. Şirket hakları konusunda Nedim'in karşısına dikiliyor. Aralarındaki gergin durumu fark eden Agah Bey olayı düzeltmeye çalışsa da ikili arasındaki Cemre konusu çekilmiş silahları kınına koymaya yetmiyor. Şeniz, Nedim'in güçlenmesi karşısında savaşına gözden düşen Ceren'i tekrar sokuyor. Ceren ise, kaybettiklerini tekrar elde etme amacıyla bebeğinin ölümüne neden olan Şeniz'in ittifakını kabul ediyor.

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