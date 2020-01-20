Zalim İstanbul 27. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Köşkten kovulan Şeniz sokaklara düşüyor!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 20 Ocak 2020 Pazartesi akşamı 27. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Şeniz'in köşkten gönderilmesi üzerine Ceren yerini güçlendirmek için harekete geçiyor. Agah’a açılan kapılar Şeniz için sonun başlangıcı oluyor.
Agah, Nedim'e olan için çok üzgündür. Gözlerinin önünde yeğenine olanları fark etmemiş olması onu kahırdan kahıra sürükler. Bu üzüntüsünü de Nedim ile paylaşır.
Nedim'in ise başka planları vardır. Öncelikle Cemre'nin yanına gider. Cemre'ye uzatılan el başta Cenk olmak üzere herkesin kafasını karıştırır. Cenk, Cemre'yi kaybedeceği düşüncesine dayanamaz. Bir kez daha Nedim'in ondan hayallerini çalacağını düşünür.
Şeniz köşkten kapı dışarı edildiğinde dahi, Agah’ın öfkesi dinmek bilmez. Damla annesi için anlatılanlara inanmak istemez ve babasını da karşısına alarak annesinin peşinden gider. Agâh bundan sonra köşkte kendi adaletini sağlayacaktır.
Şeniz ise oldukça zor bir durumdadır. Sokakta kalan Şeniz'e hiç ummadığı biri tarafından yardım eli uzanır. Bu kişi Civan'dan başkası değildir. Bir taraftan da Cenk'i yanına çekmeye çalışan Şeniz için işler iyi gitmez. Cenk ve Şeniz büyük bir kaosa doğru sürüklenir.
Cenk, olanların şokunu üstünden atamamışken babasını karşısında bulur. Agah’ın, Cemre ile yaptığı konuşma ise üçünü de sarsacaktır.
Zalim İstanbul yeni bölümüyle 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de!
13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 26. bölümünde Cenk'in itirafı, köşkteki dengeleri al üst ediyor.
Cenk, itirafından sonra vicdan azabı çeker. Bu itiraf bile kalbini ve düşüncelerini rahatlatmamıştır. Babasının ve odadakilerin bakışları ona yük olmaya başlar. Bu sırada Cenk'in dikkatini kendilerini oda dışından izleyen korumanın silahı çeker. Herkesin dalgın olduğu bir anda harekete geçer ve silahı korumanın belinden almayı başarır. Herkesin korku dolu bakışları arasında silahı başına dayar. Bu azaptan kurtulmanın tek sonucu olarak kendisini öldürmek olduğunu düşünür. Agah ve diğerleri ne yapacaklarını şaşırırlar. Agah Bey, bir fırsatını bulur ve Cenk'in tetiğe basmadan silahı yakalar. Cenk ve Agah Bey boğuşurlar. Bu esnada sşlah patlar. Cenk vurulur ve hemen hastaneye yetiştirilir. Zor geçen ameliyat sonrası Cenk yoğun bakıma alınır. Agah Bey, bu olay ile gözlerini köşkteki saklı sırlara çevirir. Peşine düştüğü Şeniz ile ilgili önemli delillere ulaşır.
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