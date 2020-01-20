Zalim İstanbul 27. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Köşkten kovulan Şeniz sokaklara düşüyor!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 20 Ocak 2020 Pazartesi akşamı 27. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Şeniz'in köşkten gönderilmesi üzerine Ceren yerini güçlendirmek için harekete geçiyor. Agah’a açılan kapılar Şeniz için sonun başlangıcı oluyor.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM KONUSU

Agah, Nedim'e olan için çok üzgündür. Gözlerinin önünde yeğenine olanları fark etmemiş olması onu kahırdan kahıra sürükler. Bu üzüntüsünü de Nedim ile paylaşır.

Nedim'in ise başka planları vardır. Öncelikle Cemre'nin yanına gider. Cemre'ye uzatılan el başta Cenk olmak üzere herkesin kafasını karıştırır. Cenk, Cemre'yi kaybedeceği düşüncesine dayanamaz. Bir kez daha Nedim'in ondan hayallerini çalacağını düşünür.

Şeniz köşkten kapı dışarı edildiğinde dahi, Agah’ın öfkesi dinmek bilmez. Damla annesi için anlatılanlara inanmak istemez ve babasını da karşısına alarak annesinin peşinden gider. Agâh bundan sonra köşkte kendi adaletini sağlayacaktır.