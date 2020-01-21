Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz'e ne oldu? Nedim cezaevine giriyor! Zalim İstanbul son bölüm izle

Şeniz, Nedim ile konuşmak istediğini söyleyip onu kaldığı otele çağırır. Ancak Şeniz'in başka bir planı vardır, Nedim'i öldürmek. Bıçakla Nedim'e saldıran Şeniz, Nedim'in karşı koyması ile cam sehpanın üzerine düşünce boynundan yaralanır. Olay Nedim'in üzerine kalır. Tüm deliller onu işaret etmektedir. Nedim yakalanıp mahkemeye çıkarılır. Peki Nedim ne yapacak?

Zalim İstanbul'un 27 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde ise Nedim, Şeniz'e saldırmakla suçlanıyor.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 20 Ocak Pazartesi akşamı 27. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'un finalinde bıçakla Nedim'e saldıran ve öldürmek isteyen Şeniz, Nedim'in karşı koyması ile cam sephanın üzerine düştü ve boynundan yaralandı.

Agah, Nedim'in sakat olarak hayatına devam etmesindeki rolü yüzünden karısı Şeniz'i köşkten kovar. Bu anlara şahit olanlar büyük şok yaşarlar. Özellikle Damla, nedenini anlayamadığı bu olay yüzünden Nedim'i suçlar. Kimse ona gerçek nedenini anlatmaya cesaret edemez.

Nedim, amcası Agah'ın gerçeklere nasıl ulaştığını merak eder; fakat, içi biraz olsun rahatlar. Ceren ise, Şeniz'in köşkten kovulmasını fırsat bilir ve ev halkı üzerinde hakimiyetini kurmaya çalışır.

Cemre ve Cenk, yaşananlardan dolayı şaşkındır. Cenk, annesinin köşkten kovulması üzerine Nedim ile tek başına mücadele edeceğini bilir. Nedim'in özellikle Cemre'ye tekrar yanaşması bunu açıkça gösterir. Bu savaş sırasında Nedim'in büyük ittifak gücü vardır: Agah Bey. Cenk, babası Agah Beyin yumuşak karnının Nedim olduğunu bilmektedir. Savaştaki adımlarını ona göre atar...

