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Zalim İstanbul'da Ceren'in Nedim için korkunç planı! Zalim İstanbul 12. yeni bölüm 2. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2019 00:01 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinin 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Cenk, Cemre'nin gidişini engelliyor. Cemre’nin Antakya’ya gitmediği haberi ise çok geçmeden Karaçay köşküne ulaşıyor. Ceren ise Nedim'i yastıkla boğarak öldürmeye çalışıyor. Ancak Seher, Ceren'in neler yaptığının farkına varıyor. İşte Zalim İstanbul 12. yeni bölüm fragmanı ve konusu.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 23 Eylül Pazartesi akşamı 13’inci bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek.

CEREN'İN NEDİM
Zalim İstanbul yeni bölümde, Cemre, Agah'ın planı ile köşkten ayrılarak Antakya'nın yolunu tutar. Cenk, suçsuz olduğunu bildiği Cemre'nin gidişine üzülmektedir. Cesurca kararlarından bir tanesini daha yapar ve onu Cemre'yi götüren arabanın önünü keser. Onu alarak kendisine ait daireye yerleştirir. Bu durumu öğrenen Agah Bey hemen harekete geçer. Cemre'yi köşkten ve Nedim'den uzak tutmanın yollarını arar. Cemre'ye ulaşamayan Seher ve Agah tekrar karşı karşıya kalır.

Ceren, Nedim'i yastıkla boğarak öldürmeye çalışır; fakat, sakinleşmeye başladığı sırada yaptığı yanlışın farkına varır. Son anda yastığı Nedim'in yüzünden çekerek nefes almasını sağlar. Yine de Nedim'e karşı kötü tavrından değişiklik olmaz. Bu durumun farkına varan Cenk ise, Ceren ciddi bir şekilde uyarır. Ceren, Cenk'i elinden kaçıracağını düşünerek Nedim'e karşı iyi davranmaya başlar; fakat, onun olmadığı sırada aynı kötülüklerine devam eder. Ta ki Seher, bu durumu fark edene kadar.

ZALİ İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre’nin Antakya’ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.

Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre’den hesap sormaya giden Ceren’i ise beklemediği bir sürpriz karşılar.

Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre’ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre’den ilk haber alan kişi Civan olur.

Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim’in yanı başında bulur. Agah ise Cemre’yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer.

Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre'den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren’in yanında tavır alır ta ki Ceren’i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.

Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre’den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.

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