Zalim İstanbul son bölüm izle! Zalim İstanbul 38. bölümde kimler öldü? Şeniz, Agah ve Ceren'e ne oldu? İşte final fragmanı

Zalim İstanbul finalde neler olacağı ve nasıl biteceği dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Zalim İstanbul final bölümünde Agah, Şeniz ve Ceren'in ölümünün ardından köşkte her şey değişiyor. Peki kanser olacak Cenk'e ne olacak? Cenk'in kaderi ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Zalim İstanbul final bölümüyle 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.
Zalim İstanbul'un 22 Haziran Pazartesi ekrana gelecek olan final bölümünde, peş peşe gelen ölümler Karaçay Köşkünün karalar bağlamasına neden oluyor.
Ceren'in ortalığı dağıttığı DNA raporu herkesin kaderini değiştirdi. Bu rapor sonrası Agah Bey kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Ceren'in cesaretlenmesine ve köşke geri gelmesine neden oluyor. Şeniz, Ceren'in köşke tekrar yerleşmesine ve oğlu Cenk ile evlenmesine fazla dayanamaz.
Geri dönülmez bir karar alır. Ceren'i öldürmek için harekete geçer, fakat, farkına varan Ceren karşılık verir. Boğuşma sonrası Şeniz ve Ceren balkondan düşerek ölürler. Seher, bu olay karşısında yıkılır. Memlekete dönüş planını aldığı zamandan beri ailesinin yavaş yavaş dağıldığını görmekteydi. Şimdi dönüş zamanı, fakat, bir kişi eksik.
Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın yer aldığı Zalim İstanbul, 15 Haziran Pazartesi akşamı 38. bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'da final bölümü öncesi üç sürpriz ayrılık yaşandı.
Zalim İstanbul 38. bölümde Şeniz, Oya'dan oğlu Cenk ile Ceren'in evlenecekleri haberini aldı Gözleri dönen Şeniz kararını verdi Odasına girip caka satan Ceren'in görünce kararı daha da netleşti. Elindeki bıçakla üzerine yürüdü. Ceren son anda bıçaktan kurtulsa da boğuştuğu Şeniz ile birlikte balkondan düştü ve ikisi de hayatını kaybetti.
Ceren, köşkten kovulmanın psikolojik etkileri ile intikam planını harekete geçirdi. Cenk ve Nedim'in kardeş olduklarını gösteren DNA raporunu çoğaltıp zarflara koyuyor ve herkesin görmesini sağladı. Agah Bey, kendisine gelen zarfı açınca okudukları karşısında büyük şok yaşadı. Cenk'in de kendisinden olmadığını öğrenince kalbi sıkışmaya başladı. Kriz onu hareketsiz bıraktı ve yere yığıldı. Ev halkı çok geç geldikleri odada cansız bir şekilde yerde yatan Agah Beyi gördü. Cemre'nin kalp masajı da işe yaramadı. Agah Karaçay rolünü canlandıran Fikret Kuşkan da final öncesinde diziye veda etti.
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