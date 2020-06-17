Zalim İstanbul son bölüm izle! Zalim İstanbul 38. bölümde kimler öldü? Şeniz, Agah ve Ceren'e ne oldu? İşte final fragmanı

Zalim İstanbul finalde neler olacağı ve nasıl biteceği dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Zalim İstanbul final bölümünde Agah, Şeniz ve Ceren'in ölümünün ardından köşkte her şey değişiyor. Peki kanser olacak Cenk'e ne olacak? Cenk'in kaderi ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Zalim İstanbul final bölümüyle 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Zalim İstanbul'un 22 Haziran Pazartesi ekrana gelecek olan final bölümünde, peş peşe gelen ölümler Karaçay Köşkünün karalar bağlamasına neden oluyor.



Ceren'in ortalığı dağıttığı DNA raporu herkesin kaderini değiştirdi. Bu rapor sonrası Agah Bey kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Ceren'in cesaretlenmesine ve köşke geri gelmesine neden oluyor. Şeniz, Ceren'in köşke tekrar yerleşmesine ve oğlu Cenk ile evlenmesine fazla dayanamaz.

Geri dönülmez bir karar alır. Ceren'i öldürmek için harekete geçer, fakat, farkına varan Ceren karşılık verir. Boğuşma sonrası Şeniz ve Ceren balkondan düşerek ölürler. Seher, bu olay karşısında yıkılır. Memlekete dönüş planını aldığı zamandan beri ailesinin yavaş yavaş dağıldığını görmekteydi. Şimdi dönüş zamanı, fakat, bir kişi eksik.