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Zalim İstanbul yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? 2. sezon çekimleri sürüyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.08.2019 01:20 | Son Güncelleme

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Zalim İstanbul'un yeni sezon çekimleri devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölüm çekimlerinden fotoğraflar da yayınlandı. Peki Zalim İstanbul 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Zalim İstanbul yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? 2. sezon çekimleri sürüyor

Yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul'un çekimleri İstanbul'da sürüyor.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizinin ekibi ikinci sezon için yoğun bir şekilde çalışmaya başladı.
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Eylül ayında 10’uncu bölümüyle kaldığı yerden ekrana gelmeye devam edecek Zalim İstanbul’un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü’nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti ne olacak?
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Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Merak edilen tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak.
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