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Zalim İstanbul yeni sezon ilk bölümü ne kadar izlendi? İşte reyting sonuçları

DİZİ HABERLERİ  | 11.09.2019 01:15 | Son Güncelleme

Kanal D’nin; yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul, yeni sezonun ilk bölümüyle zirvede yerine aldı.

Zalim İstanbul yeni sezon ilk bölümü ne kadar izlendi? İşte reyting sonuçları

Kanal D'de 9 Eylül Pazartesi akşamı 10.bölümüyle ekrana gelen dizi, tüm kişilerde (TOTAL) 5,33 izlenme oranı ve 15,25 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Cemre ve Nedim'in kaçmasıyla Agah'ın öfke krizi geçirdiği, köşkte gergin anların yaşandığı dizi, izleyiciden tam not aldı.

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Zalim İstanbul, sosyal medyaya da damgasını vurdu. Dizi sadece yayın günü yaklaşık 2 milyon erişim aldı; #Zalimİstanbul hashtag’i ile uzun süre TT’de kaldı.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 16 Eylül Pazartesi akşamı 11’inci bölümüyle Kanal D’de.

ZALİM İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul'un 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, Nedim'in içinde olduğu ev kundaklanır. İçeride kilitli kalan Nedim, yangından kurtulmaya çalışır. Fakat Nedim'in konumunda bu durum o kadar kolay olmayacaktır. Cenk ise babasıyla birlikte Nedim'in yanına gider. Yanan evi görünce Nedim'i kurtarmaya çalışır. Yıllar önce yaptığı hatasını bu sefer düzeltebileceğini düşünür.

Diğer taraftan Cemre ailesiyle arasını düzeltmeye çalışır. Ancak Seher, Nedim ile birlikte ortadan kaybolan kızına çok kızgındır. Cemre annesinden oldukça üzücü karşılıklar alır. Nedim yangından sağ çıkabilecek mi?Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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