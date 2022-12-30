Zam eş anlamlısı nedir? Zam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zam kelimesi bir şeyin fiyatında yaşanan artışı ifade etmek için kullanılır. Arapça kökenli olan bu sözcük sadece bir ürün fiyatının değil genel olarak var olan fiyatın üzerine ekleme anlamına gelir. Sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Genellikle iş ortamlarında kullanılır. Maaş veya ürün fiyatlarındaki artışları ifade ederken zam kelimesi kullanılır. Arapçada "ekleme, katma, üste koyma" gibi anlamlarda kullanılan "żamm" kelimesinden alıntılanan kelime Türkçeleşerek "zam" olarak dilimize eklenmiştir.

Zam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük hayatta bir kelimenin eş anlamını kullanmak kelime dağarcığını geliştirerek sohbetin de akıcı hâle gelmesini sağlar. Bu nedenle aynı kelimeleri kullanmak yerine anlamdaş kelimeleri de kullanabiliriz. Günlük hayatta kullanılan birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler, aynı manada olan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelerini kullanarak anlamdaş olarak cümle kurulabilmektedir.

Zam kelimesi katma ve üstüne koyma gibi anlamlarda kullanılır. Zam eş anlamlısı olan kelime de aynı anlamda kullanılır. Zam kelimesinin eş anlamı olan kelime de vardır. Zammın eş anlamlısı olan kelime:

Bindirim

Bindirim kelimesi zam eş anlamlısı bir kelimedir ve zam yerine kullanılabilir. Ancak bindirim kelimesi çok sık kullanılan bir kelime olmamakla birlikte Türkçe kökenlidir.

Zammın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zam kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Çeşitli eş anlamları ile de cümle kurulmaktadır. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşıdığı için aynı cümlede kullanılabilmektedir. Anlamdaş olan kelimeler günlük hayatta kullanılır. Zam kelimesinin eş anlamları da aynı anlamı taşımaktadır. Zammın eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler: