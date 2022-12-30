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Zam eş anlamlısı nedir? Zam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.12.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşma dilinde pek çok kelimenin eş anlamlısı olan kelime kullanılır. Her kelimenin bir ya da birden fazla anlamı olduğu gibi neredeyse her kelimenin de bir ya da birden fazla anlamı vardır. Dilimizin zenginleştiren ve ifadelerimizi çeşitlendiren eş anlamlı kelimeler büyük bir önem taşımaktadır. Farklı ifade edilen ancak anlam karşılığı aynı olan bu kelimeler birbiri yerine geçebilir. Arapça kelimelerden birisi olan zammın eş anlamlısı nedir?

Zam eş anlamlısı nedir? Zam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zam kelimesi bir şeyin fiyatında yaşanan artışı ifade etmek için kullanılır. Arapça kökenli olan bu sözcük sadece bir ürün fiyatının değil genel olarak var olan fiyatın üzerine ekleme anlamına gelir. Sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Genellikle iş ortamlarında kullanılır. Maaş veya ürün fiyatlarındaki artışları ifade ederken zam kelimesi kullanılır. Arapçada "ekleme, katma, üste koyma" gibi anlamlarda kullanılan "żamm" kelimesinden alıntılanan kelime Türkçeleşerek "zam" olarak dilimize eklenmiştir.

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Zam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük hayatta bir kelimenin eş anlamını kullanmak kelime dağarcığını geliştirerek sohbetin de akıcı hâle gelmesini sağlar. Bu nedenle aynı kelimeleri kullanmak yerine anlamdaş kelimeleri de kullanabiliriz. Günlük hayatta kullanılan birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler, aynı manada olan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelerini kullanarak anlamdaş olarak cümle kurulabilmektedir.

Zam kelimesi katma ve üstüne koyma gibi anlamlarda kullanılır. Zam eş anlamlısı olan kelime de aynı anlamda kullanılır. Zam kelimesinin eş anlamı olan kelime de vardır. Zammın eş anlamlısı olan kelime:

  • Bindirim

Bindirim kelimesi zam eş anlamlısı bir kelimedir ve zam yerine kullanılabilir. Ancak bindirim kelimesi çok sık kullanılan bir kelime olmamakla birlikte Türkçe kökenlidir.

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Zammın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zam kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Çeşitli eş anlamları ile de cümle kurulmaktadır. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşıdığı için aynı cümlede kullanılabilmektedir. Anlamdaş olan kelimeler günlük hayatta kullanılır. Zam kelimesinin eş anlamları da aynı anlamı taşımaktadır. Zammın eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler:

  • Bu ay maaşlara güzel bir bindirim yapılacağı söylendi.
  • Ürünlerin fiyatına müthiş bir bindirim yapıldı.
  • Bu sene beyaz eşyalarda bindirim olması bekleniyor.
  • Asgari ücrete bindirim yapılması bekleniyor.
  • Bugünlerde sıklıkla fiyatlara bindirim geliyor.
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