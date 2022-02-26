Zaman yolcusu, işgalden haftalar önce Rusya ve Ukrayna savaşı konusunda uyardığını söyledi! Üçüncü Dünya Savaşı’na işaret etti

TikTok’ta zaman yolculuğu paylaşımlarıyla kısa sürede popüler olan ‘Past time travel’ isimli bir sosyal medya kullanıcısı, aylar öncesinde ortaya koyduğu öngörüleriyle yeniden gündeme geldi. Gelecekten günümüze döndüğünü iddia eden kullanıcı 3. Dünya Savaşı’na yönelik açıklamalarıyla da dikkatleri çekti.

21 OCAK’TA PAYLAŞTI

Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan önce ‘Past time travel’ isimli bir sosyal medya kullanıcısı, 21 Ocak’ta yaptığı bir paylaşımda gelecekten gelerek insanlığı uyarmak istediğini dile getirdi. Sosyal medya kullanıcısı, “Rusya ve Ukrayna arasında gerilim savaşa dönüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, 3. Dünya Savaşı'nın başlamasının tek nedeni değil, ancak onu başlatan bir olaylar zincirindeki ilk halka olacak” dedi.

Koronavirüsün insanlıkla beraber yaşamaya devam edeceğini belirten sosyal medya kullanıcıso, “Koronavirüs asla bitmeyecek. Soğuk algınlığı kadar kötü noktaya gelene kadar mutasyona uğrayacak.” ifadelerini kullandı.



