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Ünlü kahin Baba Vanga’nın Rusya kehaneti gündem yarattı! Yıllar önce bilmişti: Dünyanın lordu olacak

22.02.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makedonya doğumlu Kahin Baba Vanga'nın geleceğe yönelik tahminleriyle günümüzde dahi popülerliğini koruyor. 25 yıl önce vefat etmesine rağmen Baba Vanga, 11 Eylül saldırısı ve Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batışını gibi birçok tarihsel olayı önceden tahmin etmesiyle ünlendi. Küçük yaşta görme yetisini kaybeden Vanga’nın yıllar öncesinde Rusya ile ilgili ortaya attığı kehanet bir kez daha gündem oldu.

Ünlü kahin Baba Vanga’nın Rusya kehaneti gündem yarattı! Yıllar önce bilmişti: Dünyanın lordu olacak

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tüm dünyanın manşetlerinde yerini alırken “3. Dünya Savaşı mı çıkıyor” söylemi yıllar önce kahinlerin geleceğe dair öngörülerini hatırlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararıyla iki ülke arasındaki tansiyon yükseldi. Dünya medyasında savaş iddiaları güçlenirken bölgede yaşanan gelişmeler Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga’nın Putin’ine ilişkin olarak “Dünyanın lordu” sözünü akıllara getirdi.

İNGİLİZ BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

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1911-1996 yılları arasında yaşamış olan Baba Vanga, meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. O dönemde ünlü kahinin cenaze törenine çok sayıda üst düzey devlet yetkilileri ve liderler katılmıştı. 26 yıl önce vefat eden Vanga’nın kehanetleri İngiliz basını başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda bir kez daha gündeme geldi. Ünlü kahinin 1979’da Rusya’nın güçleneceğini söylediği iddiası Rusya ve Ukrayna gerilimiyle gözleri kehanetlere çevirdi.

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“VLADİMİR’İN ŞANI KALACAK”

KAPAK VANGA

11 Eylül saldırılarını 1989'da öngören Baba Vanga, “Korku! Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek” açıklamasını yapmıştı. Baba Vanga, Rusya’nın Dünya’yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise “Dünya’nın Lordu” olacağını iddia etmişti. Baba Vanga, Rusya ve Vladimir ile ilgili öngörüsünü yaptığında Putin henüz 27 yaşındaydı.

Vanga, “Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir’in şanı, Rusya’nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya’yı da domine edecek” demişti. The Sun’da yer alan haberde, Baba Vanga’nın bu açıklamayı yazar Valentin Sidorov’a yaptığı da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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