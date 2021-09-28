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Zaman yolcusu olduğunu iddia eden TikTok kullanıcısının kehanetleri tüyler ürpertti

28.09.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2582 yılından geldiğine inanan kendisini zaman yolcusu olarak ilan eden “Timetraveler2582” isimli TikTok kullanıcı önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın yaşayacağı felaketlerden söz etti. Zaman yolcusunun iddialarına göre, üç günlük büyük bir elektrik kesintisi yaşanacak ve tüm dünya karanlığa bürünecek.

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden TikTok kullanıcısının kehanetleri tüyler ürpertti

Gelecekten geldiğini söyleyerek sosyal medyada hayran kitlesine ulaşan “Timetraveler2582” isimli TikTok kullanıcısı paylaştığı videolarla ses getirdi. Gelecekten geldiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt sunmamasına rağmen TikTokerın yaklaşık yarım milyon izlenmeye ulaşmayı başardı. 400 binden fazla görüntülenen paylaşımda TikToker, 6 Haziran 2026 tarihine dikkat çekti.

“İSTER İNANIN, İSTER İNANMAYIN”

Günümüzden 5 yıl sonraki 6 Haziran tarihine vurgu yapan TikToker takipçilerinin yoğun eleştirilerinin sonrasında ise, “İnanın ya da inanmayın. Bu durum 6 Haziran 2026 tarihinde olacak. Dünya üç gün boyunca karanlıkta kalacak.” dedi.

Kehanetini desteklemek için takipçilerine büyük elektrik kesintisi sırasında yapacakları hakkında bilgi veren TikToker izleyenleri hazırlanmaları ve evde kalmaları konusunda uyardı. Elektrik kesintisi sırasında gökyüzüne piramitleri anımsatan bir ışık huzmesinin yükseleceğinden bahseden TikTok kullanıcısının kehanetleri tedirgin etmeye yetti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kehanete inanmadığını belirtirken bir kısmı ise telefonlarının takvim bölümüne tarihi not aldıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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