Kendisini zaman yolcusu olarak tanımlayan sosyal medya fenomeni, 2021 yılı kehanetleriyle gündem yarattı

Üç arkadaşın ortak oluşturduğu TikTok hesabı tamamen zaman yolculuğu ve kehanet teması üzerine kurulu. Yakın gelecekten tuhaf tahminleri yayınladıkları videolarıyla bir anda popüler olan kullanıcılar, gelecekte ne olacağına dair bilgiye zamanda yolculuk yaparak ulaştıklarını iddia ediyor. Bilimsel olarak herhangi bir kanıt sunmamasına rağmen videoları platformda milyonlarca kez izlendi. Çoğunlukla videolarındaki iddiaları daha gerçekçi kılmak adına doğal afet filmlerinden ve vahşi yaşam belgesellerinden sahneler gösteren grup 2021 yılı içinde kehanetleri sundu.

“BÜYÜK BİR DALGA VURACAK”

Gerçek zamanlı dünyaya insanlığı uyarmak için geldiğini söyleyen zaman yolcuları, “2021 yılında büyük bir sel felaketi yaşanacak. Büyük bir dalga tüm şehri yok edecek” kehanetinde bulundu.

Kendisinin otantik zaman yolcusu olduğunu söyleyen TikToker, insan ırkını fütüristik olaylar hakkında bilgilendirme misyonu ile dünyaya geldiğini ifade etti. 6 Ekim 2021 tarihine dikkat çeken TikToker, “6 Ekim 2021’de başka hiçbir şeye benzemeyen bir yaratık keşfedeceğiz. Bu yaratık Avustralya’daki Akasya Ormanı’nda keşfedilecek. Bu yaratığa ise Gazaur adı verilecek” dedi.

“SÜPER GÜÇLER GERİ GELİYOR”

2021 yılının sonunda seçilen sekiz insanın hayatının değişeceğini vurgulayan TikToker, “20 Aralık 2021 tarihinde sekiz insan güneşin enerji dalgalarından süper güçler alacak. Bu da onlara ışınlanma, uçma ve hava durumunu manipüle etme yetkisi verecek. Büyük şirketler daha fazla süper güç yaratmak için onları test etmeye başlayacak” diye konuştu.



