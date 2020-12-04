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Zara McDermott'tan spor pozu

04.12.2020 13:42 | Son Güncelleme:
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Zara McDermott'tan spor pozu

Yurt dışındaki ünlü program 'Love Island' (Aşk Adası) adlı program ile ünlenen Zara McDermott, son paylaşımları ile gündem oldu. Spor salonunda ayna karşısında poz veren McDermott, fotoğraflarına "Spor salonu hakkında yeterince gönderi paylaşmadığımı fark ettim. İşte bugün başlıyorum" notunu düştü.

TV yıldızı Zara McDermott, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı kareleri ile konuşulmaya devam ediyor.

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Instagram hesabını aktif kullanan McDermott, önceki gün spor salonunda ayna karşısında poz verdi.
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23 yaşındaki Zara McDermott, egzersiz sonrası fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

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Ayna karşısında poz veren McDermott, karelerini de sosyal medya hesabından yayınladı.
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TV ünlüsü, gönderisine "Spor salonu hakkında yeterince gönderi paylaşmadığımı fark ettim ve hemen yapmalıyım! İşte bugün başlıyorum. Kendimin en iyi versiyonuyla 2021'e gireceğim" notunu düştü.

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