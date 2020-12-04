Zara McDermott'tan spor pozu

TV yıldızı Zara McDermott, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı kareleri ile konuşulmaya devam ediyor.

Instagram hesabını aktif kullanan McDermott, önceki gün spor salonunda ayna karşısında poz verdi.



23 yaşındaki Zara McDermott, egzersiz sonrası fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Ayna karşısında poz veren McDermott, karelerini de sosyal medya hesabından yayınladı.



TV ünlüsü, gönderisine "Spor salonu hakkında yeterince gönderi paylaşmadığımı fark ettim ve hemen yapmalıyım! İşte bugün başlıyorum. Kendimin en iyi versiyonuyla 2021'e gireceğim" notunu düştü.

