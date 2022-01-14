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Zaralena Jackson bunu hep yapıyor! Bu nasıl dekolte

14.01.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ex On The Beach ile şöhreti yakalayan Zaralena Jackson, Manchester gecelerinde görüntülendi. Siyah, dar mayo benzeri tulumuyla görüntülenen TV yıldızı, göğüs dekoltesiyle görenleri şaşırttı.

Zaralena Jackson bunu hep yapıyor! Bu nasıl dekolte

Ünlü TV yıldızı ZaraLena Jackson yaşadığı zor günleri geride bırakarak, seksi elbisesiyle Manchester gecelerinde boy gösterdi.

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TAMAMEN KEL KALMIŞTI

29 yaşındaki realite şov yıldızı, alopesi hastalığından ötürü 'tamamen kel' kaldıktan tedavi amaçlı UV ışık tedavisini denediğini açıklamıştı. Dökülen saçlarını perukla kapatan ünlü isim, giydiği seksi tulum ile tüm bakışları üzerine çekti.
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ZaraLena, göğüslerini neredeyse açıkta bırakan, siyah dar mayo benzeri tulumuyla iddiasını kaybetmediğini ortaya koydu.

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