Zaralena Jackson bunu hep yapıyor! Bu nasıl dekolte

Ünlü TV yıldızı ZaraLena Jackson yaşadığı zor günleri geride bırakarak, seksi elbisesiyle Manchester gecelerinde boy gösterdi.
29 yaşındaki realite şov yıldızı, alopesi hastalığından ötürü 'tamamen kel' kaldıktan tedavi amaçlı UV ışık tedavisini denediğini açıklamıştı. Dökülen saçlarını perukla kapatan ünlü isim, giydiği seksi tulum ile tüm bakışları üzerine çekti.
ZaraLena, göğüslerini neredeyse açıkta bırakan, siyah dar mayo benzeri tulumuyla iddiasını kaybetmediğini ortaya koydu.
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