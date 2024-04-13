Zayıflamasıyla gündemdeydi! Ünlü şarkıcı Zara'dan estetik itirafı

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan ünlü şarkıcı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son dönemde sesinin yanı sıra değişimi ile de adından söz ettiriyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim zayıflama sırrı da açıklamıştı.

'Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum' diyen Zara şimdi de estetik itirafıyla gündem oldu.

Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı, ünlülerin estetik yaptırması ve bazı hemcinslerinin geçirdikleri operasyonları yalanlamasıyla açıklamalarda bulundu.

'HEPİMİZDE ESTETİK VAR'

Erkek sanatçıların bazılarına estetiğin yakıştığını ama bazılarında çok kötü durduğunu dile getiren Zara, geçirdiği operasyonları inkar eden hemcinsleri için de; "Arkadaşlar, kimse yalan söylemesin. Tiyatrocu ve oyuncuları tenzi ediyorum, onların dışında hepimizde estetik var. Çıkıp, 'Yok' demesinler" ifadelerini kullandı.