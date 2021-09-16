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Zayıflığıyla gündem olan Miray Daner ablasıyla tatil yaptı! Pozlarına beğeni yağdı

16.09.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miray Daner, moda tasarımcısı ablası İpek Daner ile Fethiye’de tatil yapıyor. Abla-kardeş sezonunu son günlerinin tadını çıkarırken paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Zayıflığıyla gündem olan Miray Daner ablasıyla tatil yaptı! Pozlarına beğeni yağdı

Medcezir ve Bir litre Gözyaşı dizilerinde rol alan Miray Daner, Vatanım Sensin dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Günden güne zayıflayan güzel oyuncunun eski halinden eser yok.

Fit haliyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu şu sıralar ablası İpek Daner ile gittiği tatilden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Miray Daner ablasıyla pozunu paylaşınca dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncu, “Ablam aynı zamanda benim en iyi arkadaşım. Çok kafa dengidir. Birlikte müthiş eğleniyoruz” dedi.


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Miray Daner
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