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Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 13:33 | Son Güncelleme

One Direction adlı müzik grubunun eski üyesi Zayn Malik, son röportajında kendisini artık Müslüman olarak tanımlamadığını açıkladı.

Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

One Direction grubunun eski üyesi olan ve ikinci albümüne hazırlanan Zayn Malik, British Vogue'a verdiği röportajda hiçbir dini doktrine inanmadığını açıkladı ve "İnsanların dini inançların yalnızca kendilerini ve inandıkları kişi ya da şeyleri ilgilendirdiğini düşünüyorum" dedi.

'İYİ BİR İNSANSANIZ HER ŞEY İYİ GİDER'

"Belirli bir yemeği belirli bir şekilde kutsayarak yemek veya günde beş defa aynı dilde dua etmek gerektiğine inanmıyorum. Yalnızca, iyi bir insansanız her şeyin sizin için iyi gideceğine inanıyorum" diyen Malik ayrıca, inancın gereği olan gündelik faaliyetleri de bıraktığını açıkladı.

'KENDİNDEN UTANMALISIN'

Batı Yorkshire'da Müslümen bir ailede büyüyen ve manken Gigi Hadid'in sevgilisi olan Malik, "Bunu yalnızca ben ve inandığım şey arasında tutmak istiyorum. Bunun beni hayatta güzel bir şekilde ilerlettiğini düşünüyorum" dedi.

zayn-malik

Malik'in söz konusu açıklamaları, hayranları tarafından çeşitli tepkilerle karşılandı. Bir Twitter kullanıcısı, "Kendinden utanmalısın" derken, başka bir Twitter kullanıcı ise Malik'in inancının insanların Müslümanlık hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye yardımcı olduğunu belirterek, aldığı karardan ötürü hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Ancak, hayranları arasından Malik'in açıklamalarını destekleyenler de oldu. Malik'in kararını 'cesurca' bulan bir kullanıcı, "Bu genç Müslümanlar arasında din özgürlüğü için ileriye doğru atılmış güçlü bir adımdır" ifadelerini kullandı.

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Zayn Malik Zayn Malik gigi hadid

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Her rasyonal düşünebilen,aklı selim insan gibi kendisine dayatılan binlerce yıllık masallara inanmayı reddetmesinden doğal ne olabilir ki? Gerçi bu yaptığı sadece ve sadece kendisini bağlasa da islam dinine göre kellesi kesilir hatta derisi bile yüzülür.hiç bir tacir müşteri kaybetmek istemez değil mi?özellikle din tacirleri!
@ali_1994_gamjn kesinlikle haklısız
herkes gidiyor mersine sen gidiyorsun tersine malik dinini satan adamı sevmem hangi dinde olursa olsun
Bu dinin vahiyleri zayna gelmedi.Edebiyat yapipta terk eden ilk insanda değil, tarihte çok var böyle.Dinde zorlama yok zayn.anladigim birşey daha varki, müslümanlar actigin mendile pek para birakmamislar.birde diğerlerini denemelisin
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