Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

One Direction grubunun eski üyesi olan ve ikinci albümüne hazırlanan Zayn Malik, British Vogue'a verdiği röportajda hiçbir dini doktrine inanmadığını açıkladı ve "İnsanların dini inançların yalnızca kendilerini ve inandıkları kişi ya da şeyleri ilgilendirdiğini düşünüyorum" dedi.

'İYİ BİR İNSANSANIZ HER ŞEY İYİ GİDER'

"Belirli bir yemeği belirli bir şekilde kutsayarak yemek veya günde beş defa aynı dilde dua etmek gerektiğine inanmıyorum. Yalnızca, iyi bir insansanız her şeyin sizin için iyi gideceğine inanıyorum" diyen Malik ayrıca, inancın gereği olan gündelik faaliyetleri de bıraktığını açıkladı.

'KENDİNDEN UTANMALISIN'

Batı Yorkshire'da Müslümen bir ailede büyüyen ve manken Gigi Hadid'in sevgilisi olan Malik, "Bunu yalnızca ben ve inandığım şey arasında tutmak istiyorum. Bunun beni hayatta güzel bir şekilde ilerlettiğini düşünüyorum" dedi.

Malik'in söz konusu açıklamaları, hayranları tarafından çeşitli tepkilerle karşılandı. Bir Twitter kullanıcısı, "Kendinden utanmalısın" derken, başka bir Twitter kullanıcı ise Malik'in inancının insanların Müslümanlık hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye yardımcı olduğunu belirterek, aldığı karardan ötürü hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Ancak, hayranları arasından Malik'in açıklamalarını destekleyenler de oldu. Malik'in kararını 'cesurca' bulan bir kullanıcı, "Bu genç Müslümanlar arasında din özgürlüğü için ileriye doğru atılmış güçlü bir adımdır" ifadelerini kullandı.

